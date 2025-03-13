Ракетоносители в морях - опасность для Одесской области

Ракетоноситель открывает огонь. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Россия вывела корабли из Черного моря, однако продолжает создавать угрозу в акватории Средиземного. Сегодня, 13 марта, враг снова вывел на патрулирование 3 носителя крылатых ракет.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Средиземном море сейчас на патрулировании четыре судна РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет. В акваториях Черного и Азовского морей активности врага не замечено.

Актуальная информация. Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 4 судна, которые затем направлялись в сторону Босфора. В Азовскую акваторию за это же время в интересах РФ зашли 4 корабля, 2 из которых двигались со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о последствиях прилетов по Одесской области. А также об атаке на Днепропетровскую область.