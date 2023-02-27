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Корегували ракетні удари рф: СБУ знешкодила в Одесі агентурну мережу фсб

27 лютого 2023 11:41
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Корегували ракетні удари рф: СБУ знешкодила в Одесі агентурну мережу фсб
На них чекає кримінальна відповідальність
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу фсб, яка діяла у прифронтових районах півдня України. Зловмисники розвідували місця дислокації стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу нашої держави.

Про це повідомляє СБУ. 

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Корегував ракетні удари

Затриманий коригував російські ракетні удари по критичній інфраструктурі регіону, у тому числі по енергогенерувальних підприємствах. Також зловмисники намагались виявити локації українських підприємств на Одещині, які виготовляють оборонну продукцію для потреб ЗСУ.

"У результаті багатоетапної спецоперації в Одесі затримано організатора агентурної групи. Ним виявився місцевий житель, помічник одного з депутатів так званого кримського парламенту Костянтина Мальчікова. Встановлено, що одесит періодично відвідував український півострів, де володіє базою відпочинку. Під час однієї з таких поїздок до повномасштабного вторгнення його завербував кадровий співробітник фсб Костянтин Шилов", — йдеться в повідомленні. 

Під час обшуків за місцем проживання зрадника правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами листування з агресором. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Пропагандистський Телеграм-канал в Одесі

Іншим учасником агентурної мережі фсб виявився прокремлівський блогер Олександр Сініцин, який з 2014 року переховується від правосуддя в російському місті Рязань. Раніше він був позаштатним кореспондентом центральних телеканалів рф, серед яких — "russia today" та медіа група "росбізнесконсалтинг".

"В ефірах цих рупорів кремля він поширював фейки щодо внутрішньо-політичної ситуації в Україні та підтримував захоплення Криму. Після виїзду до росії він створив пропагандистський Телеграм-канал "Типичная Одесса", де продовжив поширювати деструктивний контент", — йдеться в повідомленні. 

Наразі проросійському пропагандисту готується повідомлення про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Такі дії караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одного агента фсб. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та озброєння підрозділів ЗСУ на території південного регіону.

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