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Корректировали ракетные удары рф: СБУ обезвредила в Одессе агентурную сеть фсб

27 февраля 2023 11:41
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Корректировали ракетные удары рф: СБУ обезвредила в Одессе агентурную сеть фсб
Их ждет уголовная ответственность
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала агентурную сеть фсб, действовавшую в прифронтовых районах юга Украины. Злоумышленники разведывали места дислокации стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса нашего государства.

Об этом сообщает СБУ.

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Корректировал ракетные удары

Задержаный корректировал российские ракетные удары по критической инфраструктуре региона, в том числе по энергогенерирующим предприятиям. Также злоумышленники пытались выявить локации украинских предприятий в Одесской области, которые производят оборонную продукцию для нужд ВСУ.

"В результате многоэтапной спецоперации в Одессе задержан организатор агентурной группы. Им оказался местный житель, помощник одного из депутатов так называемого крымского парламента Константина Мальчикова. Установлено, что одессит периодически посещал украинский полуостров, где владеет базой отдыха. Во время одной из таких поездок в полночь. Вторжение его завербовал кадровый сотрудник ФСБ Константин Шилов", — говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства предателя правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с поличным с агрессором. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Пропагандистский Телеграмм-канал в Одессе

Другим участником агентурной сети ФСБ оказался прокремлевский блогер Александр Синицын, с 2014 года скрывающийся от правосудия в российском городе Рязань. Ранее он был внештатным корреспондентом центральных телеканалов россии, среди которых — "russia today" и медиа группа "росБизнесКонсалтинг".

"В эфирах этих рупоров кремля он распространял фейки по внутриполитической ситуации в Украине и поддерживал захват Крыма. После выезда в россию он создал пропагандистский Телеграмм-канал "Типичная Одесса", где продолжил распространять деструктивный контент", — говорится в сообщении.

Пророссийскому пропагандисту готовится сообщение о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников). Такие действия наказываются исправительными работами сроком до двух лет или арестом сроком до шести месяцев, или лишением свободы сроком до трех лет.

Напомним, Служба безопасности разоблачила еще одного агента фсб. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и вооружении подразделений ВСУ на территории южного региона.

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