Здавав позиції ППО поблизу Чорного моря: на Одещині СБУ затримала агента рф

Його можуть ув’язнити із довічним терміном

Служба безпеки викрила ще одного агента фсб. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та озброєння підрозділів ЗСУ на території південного регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Агент рф намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони поблизу чорноморської акваторії. Крім того, він фіксував результати ворожих ракетних ударів по критичній інфраструктурі, у тому числі по мосту через Дністровський лиман.

"Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для коригування своїх повторних повітряних атак на українські об’єкти. Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника на спробі передачі агресору закритих відомостей про оборону морського узбережжя", — йдеться в повідомленні.

Ворожий поплічник "звітував" про виконані завдання і надсилав кадровим співробітникам фсб матеріали фото- і відеофіксації українських об’єктів.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для комунікації з агресором.

Яке покарання чекає на ворожого агента

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Такі дії караються позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Більше про зрадників

Справу мертвого колаборанта Кирила Стремоусова слухатимуть у Малиновському районному суді Одеси. Таке рішення ухвалили, оскільки відповідне провадження надійшло до Миколаївського суду із порушенням правил територіальної підсудності.

СБУ затримала двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Одеси і Херсона. Їм повідомили про підозру у держзраді.

Також колишнім офіцерам Центру оперативного (бойового) забезпечення ВМС ЗСУ заочно повідомлено про підозри. У 2014 році, під час окупації Криму, вони перейшли на бік ворога.