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"Зливав" дані про оборону Миколаєва: СБУ затримала зрадника

15 лютого 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
СБУ затримала зрадника, який "зливав" дані про оборону Миколаєва
Розвіддані використовували для підготовки ракетних ударів
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У ході контрдиверсійних заходів на півдні України Служба безпеки викрила агента фсб. Він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Миколаївської області.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Передавав дані спецслужбам рф

Зловмисником виявився мешканець селища Врадіївка Миколаївської області. Російська спецслужба залучила його до негласної співпраці через заборонену соцмережу "Вконтакте". Розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки ракетних ударів.

"Насамперед ворога цікавили точні координати українських військ та укріпрайонів в обласному центрі. Крім того, зрадник передавав загарбникам інформацію про розташування критичної інфраструктури та її технічний стан", — йдеться в повідомленні. 

Зловмисник створював у Google Maps картографічні матеріали, де мітками позначав українські об’єкти та відправляв їх через анонімні месенджери.

Затримання та обшук

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі закритих відомостей до рф. Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та смартфони із доказами листування з представником країни-агресора.

Яке покарання чекає на зрадника

агент рф

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Більше про зрадників

Справу мертвого колаборанта Кирила Стремоусова слухатимуть у Малиновському районному суді Одеси. Таке рішення ухвалили, оскільки відповідне провадження надійшло до Миколаївського суду із порушенням правил територіальної підсудності. 

СБУ затримала двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Одеси і Херсона. Їм повідомили про підозру у держзраді.  

Також колишнім офіцерам Центру оперативного (бойового) забезпечення ВМС ЗСУ заочно повідомлено про підозри. У 2014 році, під час окупації Криму, вони перейшли на бік ворога.

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