СБУ задержала предателя, который "сливал" данные об обороне Николаева

Разведданные использовали для подготовки ракетных ударов

В ходе контрдиверсионных мер на юге Украины Служба безопасности разоблачила агента ФСБ. Он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории Николаевской области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Передавал данные спецслужбам рф

Злоумышленником оказался житель поселка Врадиевка Николаевской области. Российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству из-за запретной соцсети "Вконтакте". Разведданные требовались российским оккупантам для подготовки ракетных ударов.

"Прежде всего, врага интересовали точные координаты украинских войск и укрепленных районов в областном центре. Кроме того, предатель передавал захватчикам информацию о расположении критической инфраструктуры и ее техническом состоянии", — говорится в сообщении.

Злоумышленник создавал в Google Maps картографические материалы, где метками обозначал украинские объекты и отправлял их через анонимные мессенджеры.

Задержание и обыск

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи закрытых сведений в РФ. Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику и смартфоны с поличным с представителем страны-агрессора.

Какое наказание ждет предателя

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Дело мёртвого коллаборанта Кирилла Стремоусова будут слушать в Малиновском районном суде Одессы. Такое решение было принято, поскольку соответствующее производство поступило в Николаевский суд с нарушением правил территориальной подсудности.

СБУ задержала двух российских агентов, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона. Им сообщили о подозрении в госизмене.

Также бывшим офицерам Центра оперативного (боевого) обеспечения ВМС ВСУ заочно уведомлено о подозрениях. В 2014 году во время оккупации Крыма они перешли на сторону врага.