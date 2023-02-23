Сдавал позиции ПВО вблизи Черного моря: в Одесской области СБУ задержала агента рф

Его могут заключить в тюрьму с пожизненным сроком

Служба безопасности разоблачила еще одного агента фсб. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и вооружении подразделений ВСУ на территории южного региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Агент россии пытался выявить боевые позиции украинской противовоздушной обороны вблизи черноморской акватории. Кроме того, он фиксировал результаты вражеских ракетных ударов по критической инфраструктуре, в том числе по мосту через Днестровский лиман.

"Разведывательная информация требовалась оккупантам для корректировки своих повторных воздушных атак на украинские объекты. Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника на попытке передачи агрессору закрытых сведений об обороне морского побережья", — говорится в сообщении.

Вражеский приспешник "отчитывался" о выполненных задачах и присылал кадровым сотрудникам фсб материалы фото- и видеофиксации украинских объектов.

Во время обысков по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

Какое наказание ждет вражеского агента

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Такие действия наказываются лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Больше о предателях

Дело мёртвого коллаборанта Кирилла Стремоусова будут слушать в Малиновском районном суде Одессы. Такое решение было принято, поскольку соответствующее производство поступило в Николаевский суд с нарушением правил территориальной подсудности.

СБУ задержала двух российских агентов, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона. Им сообщили о подозрении в госизмене.

Также бывшим офицерам Центра оперативного (боевого) обеспечения ВМС ВСУ заочно уведомлено о подозрениях. В 2014 году во время оккупации Крыма они перешли на сторону врага.