Наводив ракети на Одесу 15 березня: СБУ викрила зрадника

В Одесі затримали підозрюваного у держзраді. Фото: СБУ

Одеські правоохоронці затримали місцевого, який підозрюється в державній зраді та співпраці зі спецслужбами РФ. Чоловік зливав інформацію про ЗСУ та коригував ракетні удари по інфраструктурі рідного міста, за що йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це у п'ятницю, 23 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі діяльності

В ході слідства стало відомо, що одесит займався розвідувально-підривною діяльністю, збираючи інформацію про місця дислокації особового складу, озброєння та військової техніки Сил оборони України. Крім того, підозрюваний фіксував наслідки ворожих ракетних ударів по Одесі. Усі дані він "зливав" учаснику окупаційних угруповань ворога, який брав участь у захопленні Маріуполя та Бахмута.

Допис Одеської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Зокрема, він надавав дані про результати подвійного ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста 15 березня 2024 року, внаслідок якого загинула 21 людина, а понад 70 отримали поранення.

В Одесі затримали агента РФ. Фото: СБУ

Окрім шпигунської діяльності, інформатор також розпалював національну ворожнечу та ненависть у соціальних мережах, публічно виправдовуючи збройну агресію Росії проти України.

Обшуки та підозра

Чоловіка затримали за місцем проживання в Одесі, де під час обшуку було вилучено мобільний телефон із листуванням із російським куратором та іншими доказами його протиправної діяльності.

Підозрюваний під вартою. Фото: Одеська обласна прокуратура

Підозрюваному інкримінують державну зраду, розпалювання расової ворожнечі та виправдання агресії РФ проти України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, максимальне покарання — довічне ув'язнення. Досудове розслідування триває.