Наводил ракеты в Одессу 15 марта: СБУ разоблачила предателя

В Одессе задержан подозреваемый в госизмене. Фото: СБУ

Одесские правоохранители задержали местного, подозреваемого в государственной измене и сотрудничестве со спецслужбами РФ. Мужчина сливал информацию об ВСУ и корректировал ракетные удары по инфраструктуре родного города, за что ему грозит пожизненное заключение.

Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали деятельности

В ходе следствия стало известно, что одессит занимался разведывательно-подрывной деятельностью, собирая информацию о местах дислокации личного состава, вооружения и военной техники. Сил обороны Украины. Кроме того, подозреваемый фиксировал последствия вражеских ракетных ударов по Одессе. Все данные он "сливал" участнику оккупационных группировок врага, участвовавшего в захвате Мариуполя и Бахмута.

Сообщение Одесской областной прокуратуры. Фото: скриншот

В частности, он предоставлял данные о результатах двойного ракетного удара по гражданской инфраструктуре города 15 марта 2024 года, в результате которого погиб 21 человек, а более 70 получили ранения.

В Одессе задержан агент РФ. Фото: СБУ

Кроме шпионской деятельности, информатор также разжигал национальную рознь и ненависть в социальных сетях, публично оправдывая вооруженную агрессию России против Украины.

Обыски и подозрение

Мужчину задержали по месту жительства в Одессе, где во время обыска был изъят мобильный телефон с перепиской с российским куратором и другими доказательствами его противоправной деятельности.

Подозреваемый под стражей. Фото: Одесская областная прокуратура

Подозреваемому инкриминируют государственную измену, разжигание расовой розни и оправдание агрессии РФ против Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, максимальное наказание — пожизненное заключение. Досудебное расследование продолжается.