В Одесі затримали агента ворожої розвідки

СБУ затримала колаборанта. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) викрила в Одесі ворожого агента, який коригував удари по місту. Чоловік прикидався рятувальником та розвідував різні локації, зокрема місця розташування Збройних сил.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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За інформацією відомства, затриманий виявився агентом російського ГРУ. Для маскування своєї діяльності він вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів.

Деталі "роботи" зрадника

Правоохоронці встановили, що під виглядом рятувальника він прибував на місця "прильотів" нібито для розбору завалів, а насправді фіксував наслідки ворожих атак та "звітував" про це розвідці РФ. Отримані дані окупанти використовували для коригування повторних ударів.

Намагався виявити бойові позиції

Також фахівці СБУ встановили, що російський агент намагався иявити бойові позиції реактивних артилерійських систем "HIMARS" та систем протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області.

Крім того, він був "зв’язковим" агента-спецназівця ФСБ, якого СБУ вивела з Придністровʼя і затримала на Одещині.

Яке покарання загрожує

Чоловіка затримали, наразі він перебуває під вартою. Колаборанту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, яка передбачає довічне ув'язнення.

Нагадаємо, в Одеській області викрили чоловіка, який збирав дані про агентурний апарат українських спецслужб та позиції ЗСУ. Колаборант з власної ініціативи пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами.