В Одессе задержан агент вражеской разведки

СБУ задержала коллаборанта. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одессе вражеского агента, корректировавшего удары по городу. Мужчина притворялся спасателем и разведывал различные локации, в том числе места расположения Вооруженных сил.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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По информации ведомства, задержанный оказался агентом российского ГРУ. Для маскировки своей деятельности он вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтеров.

Детали "работы" предателя

Правоохранители, что под видом спасателя он прибывал на места "прилетов" якобы для разбора завалов, а на самом деле фиксировал последствия вражеских атак и "отчитывался" об этом разведке РФ. Полученные данные оккупанты использовали для корректировки повторных ударов.

Пытался выявить боевые позиции

Также специалисты СБУ установили, что российский агент пытался выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем "HIMARS" и систем противовоздушной обороны ВСУ в прифронтовых районах области.

Кроме того, он был "связным" агента-спецназовца ФСБ, которого СБУ вывела из Приднестровья и задержала в Одесской области.

Какое наказание грозит

Мужчину задержали, пока он находится под стражей. Коллаборанту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает пожизненное заключение.

Напомним, в Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позициях ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.