Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Корректировал удары по городу: в Одессе задержан агент вражеской разведки arrow

Корректировал удары по городу: в Одессе задержан агент вражеской разведки

9 октября 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержан агент вражеской разведки
СБУ задержала коллаборанта. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одессе вражеского агента, корректировавшего удары по городу. Мужчина притворялся спасателем и разведывал различные локации, в том числе места расположения Вооруженных сил.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Читайте также:

По информации ведомства, задержанный оказался агентом российского ГРУ. Для маскировки своей деятельности он вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтеров.

Детали "работы" предателя

Правоохранители, что под видом спасателя он прибывал на места "прилетов" якобы для разбора завалов, а на самом деле фиксировал последствия вражеских атак и "отчитывался" об этом разведке РФ. Полученные данные оккупанты использовали для корректировки повторных ударов.

Пытался выявить боевые позиции

Также специалисты СБУ установили, что российский агент пытался выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем "HIMARS" и систем противовоздушной обороны ВСУ в прифронтовых районах области.

Кроме того, он был "связным" агента-спецназовца ФСБ, которого СБУ вывела из Приднестровья и задержала в Одесской области.

Какое наказание грозит

Мужчину задержали, пока он находится под стражей. Коллаборанту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает пожизненное заключение.

Напомним, в Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позициях ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз