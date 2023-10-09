Корректировал удары по городу: в Одессе задержан агент вражеской разведки
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одессе вражеского агента, корректировавшего удары по городу. Мужчина притворялся спасателем и разведывал различные локации, в том числе места расположения Вооруженных сил.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
По информации ведомства, задержанный оказался агентом российского ГРУ. Для маскировки своей деятельности он вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтеров.
Детали "работы" предателя
Правоохранители, что под видом спасателя он прибывал на места "прилетов" якобы для разбора завалов, а на самом деле фиксировал последствия вражеских атак и "отчитывался" об этом разведке РФ. Полученные данные оккупанты использовали для корректировки повторных ударов.
Пытался выявить боевые позиции
Также специалисты СБУ установили, что российский агент пытался выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем "HIMARS" и систем противовоздушной обороны ВСУ в прифронтовых районах области.
Кроме того, он был "связным" агента-спецназовца ФСБ, которого СБУ вывела из Приднестровья и задержала в Одесской области.
Какое наказание грозит
Мужчину задержали, пока он находится под стражей. Коллаборанту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает пожизненное заключение.
Напомним, в Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позициях ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.