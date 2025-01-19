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Корупційна схема на зерні — обвинувачено одеського підприємця

19 січня 2025 11:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Підприємець з Одещини займався корупцією на "зерновому коридорі"
На Одещині затримано підприємця за побори з зернотрейдерів. Фото: ДБР
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На Одещині судитимуть підприємця за участь у схемі поборів із зернотрейдерів. Чоловік разом зі спільниками вимагав гроші за видачу фітосанітарних сертифікатів для експорту зерна.

Про це у неділю, 19 січня, повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР). 

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Гроші отримані за документи. Фото: ДБР

Корупція на зерні

У ДБР розповіли, що горе-підприємець здійснював свою корупційну діяльність разом з посадовцями Держпродспоживслужби. Чоловіки вимагали значні суми за видачу документів, які дозволяли експортувати зерно до Китаю. У 2023 році "послуга" коштувала 22,5 тисячі доларів США за 15 тисяч тонн, а у 2024 році — вже 30 тисяч доларів.

Корупційна схема на зерні — обвинувачено одеського підприємця - фото 2
Затримання співучасників корупційної схеми. Фото: ДБР

Деталі справи

Як повідомляють в ДБР, затримання відбулося ще у квітні 2024 року в Одеській та Запорізькій областях. Підприємець обвинувачується у підробленні документів та одержанні неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Раніше справу щодо посадовців Держпродспоживслужби вже було направлено до суду, троє підозрюваних обвинувачуються в одержанні неправомірної вимоги в особливо великому розмірі.

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