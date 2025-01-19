Предприниматель из Одесской области занимался коррупцией на "зерновом коридоре"

В Одесской области задержан предприниматель за поборы с зернотрейдеров. Фото: ГБР

На Одесщине будут судить предпринимателя за участие в схеме поборов с зернотрейдеров. Мужчина вместе с сообщниками требовал деньги за выдачу фитосанитарных сертификатов для экспорта зерна.

Об этом в воскресенье, 19 января, сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

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Деньги получены за документы. Фото: ГБР

Коррупция на зерне

В ГБР рассказали, что горе-предприниматель осуществлял свою коррупционную деятельность вместе с должностными лицами Госпродпотребслужбы. Мужчины требовали значительные суммы за выдачу документов, которые позволяли экспортировать зерно в Китай. В 2023 году "услуга" стоила 22,5 тысячи долларов США за 15 тысяч тонн, а в 2024 году — уже 30 тысяч долларов.

Задержание соучастников коррупционной схемы. Фото: ГБР

Детали дела

Как сообщают в ГБР, задержание произошло еще в апреле 2024 года в Одесской и Запорожской областях. Предприниматель обвиняется в подделке документов и получении неправомерной выгоды. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Ранее дело в отношении должностных лиц Госпродпотребслужбы уже было направлено в суд, трое подозреваемых обвиняются в получении неправомерного требования в особо крупном размере.

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