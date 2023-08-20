В Туреччині будують нові корвети для ВМС ЗС Україні

Корвет ADA, який будують для ВМС ЗС України, найкращий у своїй галузі, — Неїжпапа
В Туреччині відбулась урочиста церемонія закладання корабля типу "ADA" для потреб Військово-Морських сил Збройних сил України. Він отримає ім'я на честь гетьмана Павла Скоропадського.
Про це повідомили у пресслужбі Військово-Морських сил ЗС України.
За словами військових, інших подібних за потужністю систем на морі наразі немає.
"Наша перемога неминуча, але противник просто так не залишить територію. Він назавжди залишиться нашим сусідом. І саме тому ми повинні мати такий флот, який більше не дасть ворогу подивитися у бік наших земель. Тому будівництво таких кораблів продовжується, і наступного року цей корвет увійде до складу Військово-морських сил України", — повідомив командувач Військово-Морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа.
Яке озброєння буде на корветі
- артилерійські системи 76 та 205 мм;
- крилаті ракети "Гарпун" або "Нептун";
- ЗРК RIM-16 ПУ Mk 49 RAM;
- радіотехнічні засоби;
- засоби РЕБ;
- відсік для бойових торпед.
Віцеадмірал ВМС також додав, що в майбутньому наша країна має розвивати власну суднобудівну галузь. І тому всі наступні корвети ми зобов'язані будувати в Україні.
Зазначимо, що корвети, які будуються для України, є у півтора раза потужнішими за характеристиками протиповітряної оборони, ніж ті, які є на озброєнні у ВМС Туреччини.
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