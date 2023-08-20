В Туреччині будують нові корвети для ВМС ЗС Україні

Церемонія закладання корвета. Фото: Reuters

В Туреччині відбулась урочиста церемонія закладання корабля типу "ADA" для потреб Військово-Морських сил Збройних сил України. Він отримає ім'я на честь гетьмана Павла Скоропадського.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-Морських сил ЗС України.

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За словами військових, інших подібних за потужністю систем на морі наразі немає.

"Наша перемога неминуча, але противник просто так не залишить територію. Він назавжди залишиться нашим сусідом. І саме тому ми повинні мати такий флот, який більше не дасть ворогу подивитися у бік наших земель. Тому будівництво таких кораблів продовжується, і наступного року цей корвет увійде до складу Військово-морських сил України", — повідомив командувач Військово-Морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа.

Яке озброєння буде на корветі

артилерійські системи 76 та 205 мм;

крилаті ракети "Гарпун" або "Нептун";

ЗРК RIM-16 ПУ Mk 49 RAM;

радіотехнічні засоби;

засоби РЕБ;

відсік для бойових торпед.

Віцеадмірал ВМС також додав, що в майбутньому наша країна має розвивати власну суднобудівну галузь. І тому всі наступні корвети ми зобов'язані будувати в Україні.

Зазначимо, що корвети, які будуються для України, є у півтора раза потужнішими за характеристиками протиповітряної оборони, ніж ті, які є на озброєнні у ВМС Туреччини.

Нагадаємо, росіяни очікують повернення свого єдиного крейсера "Адмирал Кузнецов" на бойове чергування наприкінці 2024 року. Причинами затримки ремонту є постійні зміни вимог з боку військових та несвоєчасне постачання обладнання.

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