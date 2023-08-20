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Корвет ADA, який будують для ВМС ЗС України, найкращий у своїй галузі, — Неїжпапа

20 серпня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Туреччині будують нові корвети для ВМС ЗС Україні
Церемонія закладання корвета. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Туреччині відбулась урочиста церемонія закладання корабля типу "ADA" для потреб Військово-Морських сил Збройних сил України. Він отримає ім'я на честь гетьмана Павла Скоропадського.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-Морських сил ЗС України.

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За словами військових, інших подібних за потужністю систем на морі наразі немає. 

"Наша перемога неминуча, але противник просто так не залишить територію. Він назавжди залишиться нашим сусідом. І саме тому ми повинні мати такий флот, який більше не дасть ворогу подивитися у бік наших земель. Тому будівництво таких кораблів продовжується, і наступного року цей корвет увійде до складу Військово-морських сил України", — повідомив командувач Військово-Морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа.

 

Яке озброєння буде на корветі

  • артилерійські системи 76 та 205 мм;
  • крилаті ракети "Гарпун" або "Нептун";
  • ЗРК RIM-16 ПУ Mk 49 RAM;
  • радіотехнічні засоби;
  • засоби РЕБ;
  • відсік для бойових торпед.

Віцеадмірал ВМС також додав, що в майбутньому наша країна має розвивати власну суднобудівну галузь. І тому всі наступні корвети ми зобов'язані будувати в Україні.

Зазначимо, що корвети, які будуються для України, є у півтора раза потужнішими за характеристиками протиповітряної оборони, ніж ті, які є на озброєнні у ВМС Туреччини.

Нагадаємо, росіяни очікують повернення свого єдиного крейсера "Адмирал Кузнецов" на бойове чергування наприкінці 2024 року. Причинами затримки ремонту є постійні зміни вимог з боку військових та несвоєчасне постачання обладнання.

Також ми писали, що у Росії формують нову загальновійськову армію у складі Північного флоту. Найімовірніше, це робиться для того, аби показати свою готовність проти НАТО. 

 

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