В Турции строят новые корветы для ВМС ВС Украины

Корвет ADA, который строят для ВМС ВС Украины, лучший в своей отрасли, — Неижпапа
В Турции прошла торжественная церемония закладки корабля типа "ADA" для нужд Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Он получит имя в честь гетмана Павла Скоропадского.
Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВС Украины.
По словам военных, других подобных по мощности систем на море пока нет.
"Наша победа неизбежна, но противник просто так не покинет территорию. Он навсегда останется нашим соседом. И именно поэтому у нас должен быть такой флот, который больше не даст врагу посмотреть в сторону наших земель. Поэтому строительство таких кораблей продолжается, и в следующем году этот корвет войдет в состав Военно-морских сил Украины", — сообщил командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа.
Какое вооружение будет на корвете
- артиллерийские системы 76 и 205 мм;
- крылатые ракеты "Гарпун" или "Нептун";
- ЗРК RIM-16 ПУ Mk 49 RAM;
- радиотехнические средства;
- средства РЭБ;
- отсек для боевых торпед.
Вице-адмирал ВМС также добавил, что в будущем наша страна должна развивать свою судостроительную отрасль. И потому все последующие корветы мы обязаны строить в Украине.
Отметим, что строящиеся для Украины корветы в полтора раза мощнее по характеристикам противовоздушной обороны, чем те, которые есть на вооружении в ВМС Турции.
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