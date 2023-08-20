В Турции строят новые корветы для ВМС ВС Украины

Церемония закладки корвета. Фото: Reuters

В Турции прошла торжественная церемония закладки корабля типа "ADA" для нужд Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Он получит имя в честь гетмана Павла Скоропадского.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВС Украины.

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По словам военных, других подобных по мощности систем на море пока нет.

"Наша победа неизбежна, но противник просто так не покинет территорию. Он навсегда останется нашим соседом. И именно поэтому у нас должен быть такой флот, который больше не даст врагу посмотреть в сторону наших земель. Поэтому строительство таких кораблей продолжается, и в следующем году этот корвет войдет в состав Военно-морских сил Украины", — сообщил командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа.

Какое вооружение будет на корвете

артиллерийские системы 76 и 205 мм;

крылатые ракеты "Гарпун" или "Нептун";

ЗРК RIM-16 ПУ Mk 49 RAM;

радиотехнические средства;

средства РЭБ;

отсек для боевых торпед.

Вице-адмирал ВМС также добавил, что в будущем наша страна должна развивать свою судостроительную отрасль. И потому все последующие корветы мы обязаны строить в Украине.

Отметим, что строящиеся для Украины корветы в полтора раза мощнее по характеристикам противовоздушной обороны, чем те, которые есть на вооружении в ВМС Турции.

Напомним, россияне ожидают возвращения своего единственного крейсера "Адмирал Кузнецов" на боевое дежурство в конце 2024 года. Причинами задержки ремонта являются постоянные изменения требований военных и несвоевременная поставка оборудования.

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