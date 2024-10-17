Яка епідеміологічна ситуація на Одещині

Лікарка бере аналіз у жінки. Фото: ООЦКПХ

За останній тиждень кількість захворювань на COVID-19 в Одеській області зменшилась на 41%. Натомість, хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) стає більше. Втім, рівень захворюваності нижчий епідемічного порога.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

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Грип та ГРВІ

За словами медиків, захворюваність на грип та ГРВІ перебуває на сезонному рівні. Кількість хворих нижче епідемічного рівня майже на 41%. Трохи частіше стали хворіти діти — на 4,4%. Натомість, COVID-19 частіше заражаються дорослі, у віці від 30 до 64 років. Жодного летального випадку, на щастя, не зареєстровано.

Тварини і гриби

У центрі зазначили, що за тиждень 78 людей зверталися до медиків з укусами тварин. Це більше, ніж за попередній тиждень — тоді покусали 60 людей.

В Ізмаїльському районі двоє дев'ятирічних школярів зібрали неподалік від дому дикорослі гриби. Вже через сорок хвилин у них почалася блювота. Зараз діти у лікарні, їм діагностували отруєння легкого ступеня.

Нагадаємо, у жовтні на Одещині стали частіше труїтися грибами. Ми писали, як убезпечити себе.

Також в Україні можуть запровадити безкоштовний скринінг раку шийки матки для жінок, а також щеплення від вірусу папіломи людини, яка теж провокує це захворювання.