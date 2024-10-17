Какая эпидемиологическая ситуация в Одесской области

Врач берет анализ у женщины. Фото: ООЦКПХ

За последнюю неделю количество заболеваний COVID-19 в Одесской области уменьшилось на 41%. Зато больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) становится больше. Впрочем, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

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Грипп и ОРВИ

По словам медиков, заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на сезонном уровне. Число больных ниже эпидемического уровня почти на 41%. Чуть чаще стали болеть дети – на 4,4%. COVID-19 чаще заражаются взрослые, в возрасте от 30 до 64 лет. Ни один летальный случай, к счастью, не зарегистрирован.

Животные и грибы

В центре отметили, что через неделю 78 человек обращались к медикам с укусами животных. Это больше, чем за предыдущую неделю, тогда покусали 60 человек.

В Измаильском районе двое девятилетних школьников собрали неподалеку от дома дикорастущие грибы. Уже через сорок минут у них началась рвота. Сейчас дети в больнице, им диагностировали отравление лёгкой степени.

Напомним, в октябре в Одесской области стали чаще травиться грибами. Мы писали, как обезопасить себя.

Также в Украине могут ввести бесплатный скрининг рака шейки матки для женщин, а также прививки от вируса папилломы человека, тоже провоцирующего это заболевание.