Скільки на Одещині прокурорів з інвалідністю

Місце для паркування для людей з інвалідністю. Фото: ілюстративне/ТСОУ

В Одеській області працює 494 прокурори. З них 47 мають документи про інвалідність. Таким чином Одещина опинилася на четвертому місці по Україні за кількістю "прокурорів з довідкою".

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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У відсотковому відношенні інвалідність мають 9,5% прокурорів Одещини. Переважна більшість із них — 76,6% — це чоловіки.

Кількість прокурорів з інвалідністю за регіонами. Фото: Офіс генпрокурора

Зазначимо, що на першому місці за цим показником опинилася Хмельницька область (61 прокурор з 211, або 28,9%), за нею — Черкаська (60 з 219, тобто 27,4%) та Полтавська (28 з 285, це 9,8%). Замикає п'ятірку Житомирська область (20 прокурорів з 215, тобто 9,3%).

Нагадаємо, перевірки у прокуратурі почалися після скандалу з керівницею хмельницької МСЕК. За повідомленням ЗМІ, через корупційні схеми інвалідність могли отримати десятки прокурорів у регіоні. Після цього генпрокурор видав наказ про проведення службового розслідування.

Зазначимо, що обшуки і затримання відбулися також в інших регіональних центрах медико-соціальної експертизи, зокрема, у Миколаєві. Після цього вище керівництво країни ухвалило рішення про розпуск МСЕК.