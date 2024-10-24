Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Кожен 10-й — Одещина увійшла до ТОП-5 за числом прокурорів з інвалідністю arrow

Кожен 10-й — Одещина увійшла до ТОП-5 за числом прокурорів з інвалідністю

24 жовтня 2024 09:26
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Скільки на Одещині прокурорів з інвалідністю
Місце для паркування для людей з інвалідністю. Фото: ілюстративне/ТСОУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одеській області працює 494 прокурори. З них 47 мають документи про інвалідність. Таким чином Одещина опинилася на четвертому місці по Україні за кількістю "прокурорів з довідкою".

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Читайте також:

Сумнівне лідерство

У відсотковому відношенні інвалідність мають 9,5% прокурорів Одещини. Переважна більшість із них — 76,6% — це чоловіки.

Кожен 10-й — Одещина увійшла до ТОП-5 за числом прокурорів з інвалідністю - фото 1
Кількість прокурорів з інвалідністю за регіонами. Фото: Офіс генпрокурора

Зазначимо, що на першому місці за цим показником опинилася Хмельницька область (61 прокурор з 211, або 28,9%), за нею — Черкаська (60 з 219, тобто 27,4%) та Полтавська (28 з 285, це 9,8%). Замикає п'ятірку Житомирська область (20 прокурорів з 215, тобто 9,3%).

Нагадаємо, перевірки у прокуратурі почалися після скандалу з керівницею хмельницької МСЕК. За повідомленням ЗМІ, через корупційні схеми інвалідність могли отримати десятки прокурорів у регіоні. Після цього генпрокурор видав наказ про проведення службового розслідування. 

Зазначимо, що обшуки і затримання відбулися також в інших регіональних центрах медико-соціальної експертизи, зокрема, у Миколаєві. Після цього вище керівництво країни ухвалило рішення про розпуск МСЕК.

Одеса прокурори скандал Одеська область інвалідність Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:45 На 38% дорожче — популярний овоч в Україні злетить у ціні до зими

09:41 Заряджайте гаджети — хто з одеситів сьогодні без світла

09:31 Знищено десятки ворожих цілей — Повітряні сили відзвітували про вдалу роботу

09:26 Кожен 10-й — Одещина увійшла до ТОП-5 за числом прокурорів з інвалідністю

09:05 Курс долара в Україні сягне рекордних 50 грн — МВФ назвав дату

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

09:01 Народна депутатка Шуляк назвала політику щодо переселенців проваленою

08:31 Українські військові отримають пенсію у 50% від зарплати і вище — хто має право

Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

08:26 В КМВА повідомили про наслідки атаки "шахедів" на столицю цієї ночі

08:02 На Хмельниччині чоловік не з'явився до ТЦК через похмілля — що вирішив суд

09:45 На 38% дорожче — популярний овоч в Україні злетить у ціні до зими

09:41 Заряджайте гаджети — хто з одеситів сьогодні без світла

09:31 Знищено десятки ворожих цілей — Повітряні сили відзвітували про вдалу роботу

09:26 Кожен 10-й — Одещина увійшла до ТОП-5 за числом прокурорів з інвалідністю

09:05 Курс долара в Україні сягне рекордних 50 грн — МВФ назвав дату

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

09:01 Народна депутатка Шуляк назвала політику щодо переселенців проваленою

08:31 Українські військові отримають пенсію у 50% від зарплати і вище — хто має право

Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

08:26 В КМВА повідомили про наслідки атаки "шахедів" на столицю цієї ночі

08:02 На Хмельниччині чоловік не з'явився до ТЦК через похмілля — що вирішив суд

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

Text

08:00 Зеленський і Сирський провели нараду та ухвалили рішення — ефір Ранок.LIVE

Text

07:13 У Франції пройшла велика зустріч волонтерських організацій

23 жовтня 2024
Text

21:45 У ЗСУ повідомили, чи планує Росія масштабний наступ на Запоріжжя

Text

19:36 Гучна заява Буданова та прибуття солдат КНДР до Росії — Просто.Новини

Text

18:29 Лікарка назвала головну причину смертності в Україні

Text

17:52 Льотчики КНДР в Росії та перевірка підприємств на критичність — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал з пенсіями прокурорів — аналітик назвав структуру причетну до схем

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

16:36 Офіцер ЗСУ пояснив, чого не вистачає, аби зупинити наступ РФ

Text

13:54 Братчук повідомив про російську ІПСО щодо “ударного кулака” на Запоріжжі

Text

13:16 Підготовка теракту у Києві і затримання російських агентів — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні