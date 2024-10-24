Сколько в Одесской области прокуроров с инвалидностью

Парковка для людей с инвалидностью. Фото: иллюстративное/ОСОУ

В Одесской области работает 494 прокурора. Из них 47 имеют документы об инвалидности. Таким образом, Одесчина оказалась на четвертом месте по Украине по количеству "прокуроров со справкой".

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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В процентном отношении инвалидность имеют 9,5% прокуроров Одесской области. Подавляющее большинство из них — 76,6% — это мужчины.

Число прокуроров с инвалидностью по регионам. Фото: Офис генпрокурора

Отметим, что на первом месте по этому показателю оказалась Хмельницкая область (61 прокурор с 211, или 28,9%), за ней — Черкасская (60 из 219, то есть 27,4%) и Полтавская (28 из 285, это 9, 8%). Замыкает пятерку Житомирская область (20 прокуроров из 215, то есть 9,3%).

Напомним, проверки в прокуратуре начались после скандала с руководительницей хмельницкой МСЭК. По сообщению СМИ, из-за коррупционных схем инвалидность могли получить десятки прокуроров в регионе. После этого генпрокурор издал указ о проведении служебного расследования.

Отметим, что обыски и задержания прошли также в других региональных центрах медико-социальной экспертизы, в частности, в Николаеве. После этого высшее руководство страны приняло решение о роспуске МСЭК.