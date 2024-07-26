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Краще не сідати за кермо зараз — на трасі Одеса — Рені значні затори

26 липня 2024 17:43
Верзілова Єлизавета - редактор
Затори на трасі Одеса — Рені сьогодні ввечері, 26 липня
Дорога з Одеси дюо Паланки. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

На трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори в напрямку кордону з Молдовою у п'ятницю увечері, 26 липня. Сьогодні водіям буде важко виїхати з міста через ДТП, яка сталась у Великому Дальнику. Окрім цього, зафіксовані невеликі черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є великий затор на вийїзді з міста через ДТП та в межах Маяк. Також скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований поряд з Нижньодністровським національним природним парком. Там черга сягає близько трьох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. 

Затори у напрямку Паланки 26 липня
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" наразі не зафіксована черга на перетин кордону. Доїзд сюди ускладнений заторами в напрямку Паланки.

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора" 26 липня
Черга на КПП. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає. 

Затори у напрямку Орлівки 26 липня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону. Проте є й затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть" 26 липня
Дорога до Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За даними моніторингового порталу, 26 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,56 грн/л;
  • А-92 — 53,76 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,75 грн/л;
  • скраплений газ — 27,81 грн/л.

Ми писали, що в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі.  Йдеться про встановлення КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулканешти".

Також ми писали, що на контрольно-пропускному пункті "Рені — Джюрджюлешть" завершили роботи з благоустрою території. Це значно покращило організацію дорожнього руху на території пункту, тож тепер проходження контролю стане швидшим.

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