Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня вечером, 26 июля

Дорога из Одессы дюо Паланки. Фото: скриншот

На трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные пробки в направлении границы с Молдовой в пятницу вечером, 26 июля. Сегодня водителям будет тяжело выехать из города из-за ДТП, которое произошло в Великом Дальнике. Кроме этого, зафиксированы небольшие очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки большая пробка на выезде из города из-за ДТП и в пределах Маяк. Также скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным рядом с Нижнеднестровским национальным природным парком. Там очередь достигает трех километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" не зафиксирована очередь на пересечение границы. Доезд сюда усложнен пробками в направлении Паланки.

Очередь на КПП. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунаров, Броски и Измаила. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, также есть очереди на пересечение границы. Однако есть и пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Дорога к Рени. Фото: скриншот

Цены на горючее

По данным мониторингового портала, 26 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,56 грн/л;

А-92 — 53,76 грн/л;

дизельное топливо — 52,75 грн/л;

сжиженный газ — 27,81 грн/л.

Мы писали, что в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Речь идет об установке КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулканешты".



Также мы писали, что на контрольно-пропускном пункте "Рени — Джюрджюлешть" завершили работы по благоустройству территории. Это значительно улучшило организацию дорожного движения на территории пункта, и теперь прохождение контроля станет быстрее.