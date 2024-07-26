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Лучше не садиться за руль сейчас — на трассе Одесса — Рени значительные пробки

26 июля 2024 17:43
Верзилова Єлизавета - редактор
Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня вечером, 26 июля
Дорога из Одессы дюо Паланки. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

На трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные пробки в направлении границы с Молдовой в пятницу вечером, 26 июля. Сегодня водителям будет тяжело выехать из города из-за ДТП, которое произошло в Великом Дальнике. Кроме этого, зафиксированы небольшие очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки большая пробка на выезде из города из-за ДТП и в пределах Маяк. Также скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным рядом с Нижнеднестровским национальным природным парком. Там очередь достигает трех километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом.

Пробки в направлении Поланки 26 июля
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" не зафиксирована очередь на пересечение границы. Доезд сюда усложнен пробками в направлении Паланки.

Очереди на КПП "Староказачье - Тудора" 26 июля
Очередь на КПП. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунаров, Броски и Измаила. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

Пробки в направлении Орловки 26 июля
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, также есть очереди на пересечение границы. Однако есть и пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Очереди на КПП "Рени - Джюрджюлешть" 26 июля
Дорога к Рени. Фото: скриншот

Цены на горючее

По данным мониторингового портала, 26 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,56 грн/л;
  • А-92 — 53,76 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,75 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,81 грн/л.

Мы писали, что в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Речь идет об установке КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулканешты".

Также мы писали, что на контрольно-пропускном пункте "Рени — Джюрджюлешть" завершили работы по благоустройству территории. Это значительно улучшило организацию дорожного движения на территории пункта, и теперь прохождение контроля станет быстрее.

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