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Краще об'їхати: де в Одесі можуть бути затори 2 жовтня

2 жовтня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Де в Одесі можуть бути затори 2 жовтня
Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: КП "Міські дороги"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 2 жовтня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Інглезі — встановлення решіток на дощоприймачі;
  • Люстдорфська дорога, 2-3 ст., вул. Космонавта Комарова — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
  • вул. І. Рабіна — очищення колекторів;
  • вул. Жевахова — очищення канав, лотків. 

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Комунальники проводять очисні роботи. Фото: КП "Міські дороги"
Процес очистки дощоприймачів. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям 

З 1 жовтня 2023 року українським водіям потрібно буде поза межами населених пунктів включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Це пов'язано з тим, що світловий день стає коротшим, а в осінньо-зимовий період з цієї причини нерідко виникає недостатня видимість на дорозі.

В разі недотримання правила, патрульні поліцейські можуть оштрафувати на суму від 425 до 510 гривень.

Нагадаємо, ми пропонували тест з ПДР про порушення правил обгону. Також давали хитру задачу з ПДР про об'їзд на пішохідному переході.

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