Краще об'їхати: де в Одесі можуть бути затори 2 жовтня
Сьогодні, 2 жовтня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Інглезі — встановлення решіток на дощоприймачі;
- Люстдорфська дорога, 2-3 ст., вул. Космонавта Комарова — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- вул. І. Рабіна — очищення колекторів;
- вул. Жевахова — очищення канав, лотків.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Цікаво водіям
З 1 жовтня 2023 року українським водіям потрібно буде поза межами населених пунктів включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Це пов'язано з тим, що світловий день стає коротшим, а в осінньо-зимовий період з цієї причини нерідко виникає недостатня видимість на дорозі.
В разі недотримання правила, патрульні поліцейські можуть оштрафувати на суму від 425 до 510 гривень.
Нагадаємо, ми пропонували тест з ПДР про порушення правил обгону. Також давали хитру задачу з ПДР про об'їзд на пішохідному переході.