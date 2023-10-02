Де в Одесі можуть бути затори 2 жовтня

Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 2 жовтня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Інглезі — встановлення решіток на дощоприймачі;

Люстдорфська дорога, 2-3 ст., вул. Космонавта Комарова — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

вул. І. Рабіна — очищення колекторів;

вул. Жевахова — очищення канав, лотків.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Комунальники проводять очисні роботи. Фото: КП "Міські дороги"

Процес очистки дощоприймачів. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям

З 1 жовтня 2023 року українським водіям потрібно буде поза межами населених пунктів включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Це пов'язано з тим, що світловий день стає коротшим, а в осінньо-зимовий період з цієї причини нерідко виникає недостатня видимість на дорозі.

В разі недотримання правила, патрульні поліцейські можуть оштрафувати на суму від 425 до 510 гривень.

Нагадаємо, ми пропонували тест з ПДР про порушення правил обгону. Також давали хитру задачу з ПДР про об'їзд на пішохідному переході.