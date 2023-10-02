Где в Одессе могут быть пробки 2 октября

Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 2 октября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Инглези — установка решеток на дождеприемнике;

Люстдорфская дорога, 2-3 ст., ул. Космонавта Комарова — очищение дождеприемников, промывка рукавов;

ул. И. Рабина — очистка коллекторов;

ул. Жевахова — очищение канав, лотков.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Коммунальщики проводят очистные работы. Фото: КП "Городские дороги"

Процесс очистки дождеприемников. Фото: КП "Городские дороги"

Интересно водителям

С 1 октября 2023 года украинским водителям нужно будет вне населенных пунктов включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Это связано с тем, что световой день становится короче, а в осенне-зимний период по этой причине нередко возникает недостаточная видимость на дороге.

В случае не соблюдения правила патрульные полицейские могут оштрафовать на сумму от 425 до 510 гривен.

Напомним, мы предлагали тест по ПДД о нарушении правил обгона. Также давали хитрую задачу по ПДД об объезде на пешеходном переходе.