Лучше объехать: где в Одессе могут быть пробки 2 октября
Сегодня, 2 октября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Инглези — установка решеток на дождеприемнике;
- Люстдорфская дорога, 2-3 ст., ул. Космонавта Комарова — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
- ул. И. Рабина — очистка коллекторов;
- ул. Жевахова — очищение канав, лотков.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Интересно водителям
С 1 октября 2023 года украинским водителям нужно будет вне населенных пунктов включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Это связано с тем, что световой день становится короче, а в осенне-зимний период по этой причине нередко возникает недостаточная видимость на дороге.
В случае не соблюдения правила патрульные полицейские могут оштрафовать на сумму от 425 до 510 гривен.
Напомним, мы предлагали тест по ПДД о нарушении правил обгона. Также давали хитрую задачу по ПДД об объезде на пешеходном переходе.