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Краще об'їхати: де в Одесі проводять ремонті роботи на дорогах

19 квітня 2023 12:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі проводяться роботи з доброустрою на дорогах
Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: КП "Міські дороги"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 19 квітня, в Одесі комунальники проводитимуть планові роботи з доброустрою на дорогах міста. Дощ також може ускладнити рух, тож краще заздалегідь спланувати свій маршрут.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні комунальників.

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  • вул. Інглезі — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

  • вул. Середньофонтанська, вул. П. Кравцова — очищення колектору;

  • Хаджибейська дорога, Румунський канал — очищення канави.

Нагадаємо, в Одесі знову оголосили тендер на ремонт Хаджибейської дамби. Цього разу вартість робіт становить понад 60 мільйонів гривень. Ремонт дамби на Хаджибейському лиману критично важливий, оскільки можливий прорив загрожує затопити Одесу на площі 23 кв. км. А саме Пересип, залізничну гілку та понад пів сотні підприємств. 

Тим часом в Одесі реалізується другий етап капітального ремонту Деволанівського узвозу. Рух транспорту на ділянці між вулицею Єврейською та Карантинним узвозом буде закрито до 30 червня 2023 року.

Додамо, синоптики прогнозують, що в Одесі протягом усього дня буде йти рясний дощ.

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