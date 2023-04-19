В Одессе проводятся работы по благоустройству на дорогах

Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 19 апреля, в Одессе коммунальщики будут проводить плановые работы по благоустройству на дорогах города. Дождь также может усложнить движение и лучше заранее спланировать свой маршрут.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Инглези — очистка дождеприемников, промывка рукавов;

ул. Среднефонтанская, ул. П. Кравцова — очистка коллектора;

Хаджибейская дорога, Румынский канал — очищение канавы.

Напомним, в Одессе снова объявили тендер на ремонт Хаджибейской дамбы. В этот раз стоимость работ составляет более 60 миллионов гривен. Ремонт дамбы на Хаджибейском лимане критично важен, поскольку возможный прорыв грозит затопить Одессу на площади 23 кв. км. А именно Пересыпь, железнодорожную ветвь и более полусотни предприятий.

Тем временем в Одессе реализуется второй этап капитального ремонта Деволановского спуска. Движение транспорта на участке между улицей Еврейской и Карантинным спуском будет закрыто до 30 июня 2023 года.

Добавим, синоптики прогнозируют, что в Одессе в течение всего дня будет идти обильный дождь.