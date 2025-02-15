В Одесі прогнозують ожеледицю та мокрий сніг

Люди чекають транспорт на зупинці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні в Одесі та Одеській області прогнозують різке похолодання, мокрий сніг і ожеледицю. Водіям та пішоходам радять бути максимально обережними та дотримуватися правил безпеки. Рятувальники та комунальники вже готуються до ускладнень на дорогах.

Про це у суботу, 15 лютого, попереджає патрульна поліція Одеси.

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Небезпека для водіїв

У поліції кажуть, що такі умови значно ускладнять рух транспорту та підвищать ризик аварій. У зв’язку з цим водіям рекомендують неухильно дотримуватися правил дорожнього руху: користуватися пасками безпеки, дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів та не перевищувати швидкість. Особливу увагу слід приділити руху на мостах, шляхопроводах, спусках і підйомах.

"Особливо будьте обережними на мостах, шляхопроводах, спусках та підйомах. Якщо виникає необхідність зупинитися — знижуйте швидкість поступово. А при зупинці обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію", — кажуть в поліції.

Та просять мешканців просять не залишати автомобілі на узбіччях, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Попередження для пішоходів

Про погіршення погоди попереджають і у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. Пішоходам радять бути обережними на слизьких тротуарах, переходити дорогу лише у встановлених місцях та переконатися, що водії їх бачать і готові зупинитися. Також через посилення вітру слід остерігатися сухих дерев та рекламних конструкцій, які можуть бути повалені поривами та нести небезпеку для здоров'я людини.

Повідомлення синоптиків. Фото: скриншот

Мінна небезпека

Зазначимо, що шторм посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102.

Контакти екстрених служб

Медична допомога: 103

Патрульна служба: 102

Комунальна допомога: 15-01

Травмпункти в Одесі

Усі міські травмпункти в Одесі працюють цілодобово без вихідних та надають пацієнтам з травмами всю необхідну медичну допомогу.

Також у травмпунктах за показаннями проводиться екстрена вакцинація від сказу при укусах тварин.

Адреси травмпунктів в Одесі:

Міська клінічна лікарня №1 — вул. М'ясоєдовська, 32, тел.: (048) 793 73 61;

Міська клінічна лікарня №10 — вул. Маршала Малиновського, 61, тел.: (048) 705 91 03 (єдиний call-центр);

Міська клінічна лікарня №11 — вул. Ак. Воробйова, 5, тел.: (048) 793 23 85;

Міська лікарня №5 — Лідерсовський бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;

КДЦ №29 — просп. Добровольського, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Ак. Воробйова, 3.

Нагадаємо, уранці, 15 лютого, на трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори через велику кількість охочих виїхати за кордон та погані погодні умови. Також ми писали, що сьогодні в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії.