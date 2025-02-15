В Одесі прогнозують ожеледицю та мокрий сніг

Краще перечекати вдома — на Одесу суне небезпека
Сьогодні в Одесі та Одеській області прогнозують різке похолодання, мокрий сніг і ожеледицю. Водіям та пішоходам радять бути максимально обережними та дотримуватися правил безпеки. Рятувальники та комунальники вже готуються до ускладнень на дорогах.
Про це у суботу, 15 лютого, попереджає патрульна поліція Одеси.
Небезпека для водіїв
У поліції кажуть, що такі умови значно ускладнять рух транспорту та підвищать ризик аварій. У зв’язку з цим водіям рекомендують неухильно дотримуватися правил дорожнього руху: користуватися пасками безпеки, дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів та не перевищувати швидкість. Особливу увагу слід приділити руху на мостах, шляхопроводах, спусках і підйомах.
"Особливо будьте обережними на мостах, шляхопроводах, спусках та підйомах. Якщо виникає необхідність зупинитися — знижуйте швидкість поступово. А при зупинці обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію", — кажуть в поліції.
Та просять мешканців просять не залишати автомобілі на узбіччях, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.
Попередження для пішоходів
Про погіршення погоди попереджають і у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. Пішоходам радять бути обережними на слизьких тротуарах, переходити дорогу лише у встановлених місцях та переконатися, що водії їх бачать і готові зупинитися. Також через посилення вітру слід остерігатися сухих дерев та рекламних конструкцій, які можуть бути повалені поривами та нести небезпеку для здоров'я людини.
Мінна небезпека
Зазначимо, що шторм посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102.
Контакти екстрених служб
- Медична допомога: 103
- Патрульна служба: 102
- Комунальна допомога: 15-01
Травмпункти в Одесі
Усі міські травмпункти в Одесі працюють цілодобово без вихідних та надають пацієнтам з травмами всю необхідну медичну допомогу.
Також у травмпунктах за показаннями проводиться екстрена вакцинація від сказу при укусах тварин.
Адреси травмпунктів в Одесі:
- Міська клінічна лікарня №1 — вул. М'ясоєдовська, 32, тел.: (048) 793 73 61;
- Міська клінічна лікарня №10 — вул. Маршала Малиновського, 61, тел.: (048) 705 91 03 (єдиний call-центр);
- Міська клінічна лікарня №11 — вул. Ак. Воробйова, 5, тел.: (048) 793 23 85;
- Міська лікарня №5 — Лідерсовський бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;
- КДЦ №29 — просп. Добровольського, 100, тел.: (048) 754 90 18.
Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Ак. Воробйова, 3.
Нагадаємо, уранці, 15 лютого, на трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори через велику кількість охочих виїхати за кордон та погані погодні умови. Також ми писали, що сьогодні в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії.
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