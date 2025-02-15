В Одессе прогнозируют гололедицу и мокрый снег

Люди ждут транспорт на остановке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня в Одессе и Одесской области прогнозируют резкое похолодание, мокрый снег и гололед. Водителям и пешеходам советуют быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности. Спасатели и коммунальщики уже готовятся к осложнениям на дорогах.

Об этом в субботу, 15 февраля, предупреждает патрульная полиция Одессы.

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Опасность для водителей

В полиции говорят, что такие условия значительно усложнят движение транспорта и повысят риск аварий. В связи с этим водителям рекомендуют неукоснительно соблюдать правила дорожного движения: пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и не превышать скорость. Особое внимание следует уделить движению на мостах, путепроводах, спусках и подъемах.

"Особенно будьте осторожны на мостах, путепроводах, спусках и подъемах. Если возникает необходимость остановиться - снижайте скорость постепенно. А при остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию", — говорят в полиции.

И просят жителей не оставлять автомобили на обочинах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Предупреждение для пешеходов

Об ухудшении погоды предупреждают и в Гидрометцентре Черного и Азовского морей. Пешеходам советуют быть осторожными на скользких тротуарах, переходить дорогу только в установленных местах и убедиться, что водители их видят и готовы остановиться. Также из-за усиления ветра следует остерегаться сухих деревьев и рекламных конструкций, которые могут быть повалены порывами и нести опасность для здоровья человека.

Сообщение синоптиков. Фото: скриншот

Минная опасность

Отметим, что шторм усиливает минную опасность. Есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфования к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне является крайне опасным. В случае обнаружения мин или похожих предметов нельзя к ним прикасаться. Следует немедленно сообщать об этом по номеру 102.

Контакты экстренных служб

Медицинская помощь: 103

Патрульная служба: 102

Коммунальная помощь: 15-01

Травмпункты в Одессе

Все городские травмпункты в Одессе работают круглосуточно без выходных и оказывают пациентам с травмами всю необходимую медицинскую помощь.

Также в травмпунктах по показаниям проводится экстренная вакцинация от бешенства при укусах животных.

Адреса травмпунктов в Одессе:

Городская клиническая больница №1 — ул. Мясоедовская, 32, тел.: (048) 793 73 61;

Городская клиническая больница №10 — ул. Маршала Малиновского, 61, тел.: (048) 705 91 03 (единый call-центр);

Городская клиническая больница №11 — ул. Ак. Воробьева, 5, тел.: (048) 793 23 85;

Городская больница №5 — Лидерсовский бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;

КДЦ №29 — просп. Добровольского, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Экстренная хирургическая помощь детям оказывается круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Воробьева, 3.

Напомним, утром, 15 февраля, на трассе Одесса-Рени наблюдаются значительные пробки из-за большого количества желающих выехать за границу и плохих погодных условий. Также мы писали, что сегодня в Одессе и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии.