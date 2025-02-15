Виїзд до Молдови та Румунії — ситуація на трасі Одеса-Рені

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Сьогодні уранці, 15 лютого, на трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори через велику кількість охочих виїхати за кордон та погані погодні умови. Окрім цього, на прикордонних пунктах пропуску утворились черги, тому водіям доведеться затриматися ще й там для проходження митного контролю.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника, Маяках та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям прийдеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка".

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Також спостерігаються затори на під'їзді до пункту пропуску, а саме у місті Рені.

Затори на пункті пропуску "Ренi — Джурджулешти". Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики прогнозують на Одещині ожеледицю та сильні пориви вітру. Також ми писали, що вже найближчим часом в ЄС запрацює нова система для авторизації подорожей — ETIAS. Цей дозвіл буде обов'язковим й для українців.