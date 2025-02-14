Погода в Одесі сьогодні і завтра

Мокрий сніг на вулиці. Фото ілюстративне: molbuk.ua

Сильний сніг, місцями із дощем накриє завтра більшу частину країни. Одещину це також може очікувати, проте зараз в місті спостерігаються лише помірна хмарливість.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Зміни погоди

На заході та півночі країни опади почалися вже сьогодні, а завтра снігом може засипати центральні, південні та східні області. Крім того, синоптики очікують також мороз, ожеледицю та сильні пориви вітру. Проте на п'ятнадцяте лютого для Одеського регіону прогнозують значне покращення та навіть безхмарну погоду. Температура коливатиметься від 5 до 7 градусів вдень та від -1 до +1 вночі.

Погода в Одесі сьогодні. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одеса може залишитися без врожаю фруктів через погодні умови. А також про те, чому РФ може запускати дрони навіть у снігопад.