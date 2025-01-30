Как атаки "Шахедов" зависят от погодных условий — объяснение от спикера ВМС ВСУ

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

Россияне применяют дроны-камикадзе для атак по Украине, независимо от погодных условий. Запуски ударных БпЛА осуществляют даже во время сложной метеорологической ситуации.

Об этом 30 января в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер Военно-Морских сил ВС Украины, капитан третьего ранга Украины Дмитрий Плетенчук.

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Запуск дронов

По словам Плетенчука, БпЛА промышленного производства, в частности "Шахеды", пригодны к работе в неблагоприятных условиях. Случаев, когда россияне не запускали их из-за погоды, почти не было.

"На самом деле, если мы берем какие-то дроны, которые промышленного производства, те же "Шахеды", которые они там почему-то называют "Геранью", то в принципе они при довольно сложных погодных условиях продолжают их эксплуатацию", — отметил представитель ВМС ВС Украины.

Впрочем, в случае урагана или других экстремальных погодных условий дроны будут использовать вряд ли.

"Конечно, есть ограничения. Если будет ураган, то, вероятнее всего, они их не будут использовать. Но в любом случае, судя по всему, работают они постоянно, к сожалению", — объяснил военный.

Также Плетенчук добавил, что именно ВМС ВС Украины обычно первыми "встречают" ударные БпЛА в воздушном пространстве, ведь большинство таких вражеских целей летит с морского направления.

Напомним, на рассвете 30 января РФ атаковала ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области. Получили повреждения больница, склад с зерном, частные домовладения и объекты припортовой инфраструктуры. Пострадал один человек.

Также мы сообщали о дроновом ударе, который россияне нанесли по Одесской области ночью 29 января. Обошлось без жертв и травмированных, однако в Измаильском районе есть повреждения зданий.