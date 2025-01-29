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Нічна атака на Одещину — куди влучили

29 січня 2025 09:23
Чекарьова Марія - редактор
Наслідки нічної атаки "Шахедів" на Ізмаїльський район Одеської області 29 січня 2025 року
БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com
Чекарьова Марія - редактор

Уночі в середу, 29 січня, РФ атакувала Ізмаїльський район Одеської області ударними БпЛА. Ворог цілився по припортовій інфраструктурі. У регіоні працювала ППО.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер

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Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлі. Загиблих і постраждалих немає. Над ліквідацією ворожої атаки на місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту проти цивільного населення Одеської області.

Повітряна тривога в Одеській області вночі 29 січня тривала від 01:24 до 04:03. Станом на 02:30 БпЛА в акваторії Чорного моря летіли в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області, а о 02:43 Повітряні Сили ЗС України зазначили, що безпілотники на Одещині тримають курс на Кілійський або Ізмаїльський райони.

Нагадаємо, увечері 28 січня росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Унаслідок влучення ракети у приватне підприємство загинули дві жінки.

Також ми повідомляли, що вранці 28 січня росіяни атакували Одещину ракетою та сімома безпілотниками. Через обстріл постраждали чотири людини. Зазнали пошкоджень будинки та автомобілі.

Одеська область обстріли війна в Україні атака безпілотник БпЛА

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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