Наслідки нічної атаки "Шахедів" на Ізмаїльський район Одеської області 29 січня 2025 року

Нічна атака на Одещину — куди влучили
Уночі в середу, 29 січня, РФ атакувала Ізмаїльський район Одеської області ударними БпЛА. Ворог цілився по припортовій інфраструктурі. У регіоні працювала ППО.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Які наслідки атаки на Одеську область уночі 29 січня
Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлі. Загиблих і постраждалих немає. Над ліквідацією ворожої атаки на місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту проти цивільного населення Одеської області.
Повітряна тривога в Одеській області вночі 29 січня тривала від 01:24 до 04:03. Станом на 02:30 БпЛА в акваторії Чорного моря летіли в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області, а о 02:43 Повітряні Сили ЗС України зазначили, що безпілотники на Одещині тримають курс на Кілійський або Ізмаїльський райони.
Нагадаємо, увечері 28 січня росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Унаслідок влучення ракети у приватне підприємство загинули дві жінки.
Також ми повідомляли, що вранці 28 січня росіяни атакували Одещину ракетою та сімома безпілотниками. Через обстріл постраждали чотири людини. Зазнали пошкоджень будинки та автомобілі.
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