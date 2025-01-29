Последствия ночной атаки "Шахедов" на Измаильский район Одесской области 29 января 2025 года

Последствия атаки БпЛА на Измаильский район Одесской области ночью 29 января 2025 года. Фото: Измаильская районная государственная администрация

Ночью в среду, 29 января, РФ атаковала Измаильский район Одесской области ударными БпЛА. Враг целился по припортовой инфраструктуре. В регионе работала ПВО.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Разрушения после обстрела. Фото: Измаильская РГА

В результате обстрела повреждены здания. Погибших и пострадавших нет. Над ликвидацией вражеской атаки на месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта против гражданского населения Одесской области.

Спасатель ликвидирует пожар на месте атаки. Фото: Измаильская РГА

Воздушная тревога в Одесской области ночью 29 января продолжалась от 01:24 до 04:03. По состоянию на 02:30 БпЛА в акватории Черного моря летели в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области, а в 02:43 Воздушные Силы ВС Украины отметили, что беспилотники в Одесской области держат курс на Килийский или Измаильский районы.

Напомним, вечером 28 января россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате попадания ракеты в частное предприятие погибли две женщины.

Также мы сообщали, что утром 28 января россияне атаковали Одесскую область ракетой и семью беспилотниками. Из-за обстрела пострадали четыре человека. Получили повреждения дома и автомобили.