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Ночная атака на Одесчину — куда попали

29 января 2025 09:23
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Последствия ночной атаки "Шахедов" на Измаильский район Одесской области 29 января 2025 года
Последствия атаки БпЛА на Измаильский район Одесской области ночью 29 января 2025 года. Фото: Измаильская районная государственная администрация
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Ночью в среду, 29 января, РФ атаковала Измаильский район Одесской области ударными БпЛА. Враг целился по припортовой инфраструктуре. В регионе работала ПВО.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Разрушения после обстрела. Фото: Измаильская РГА

В результате обстрела повреждены здания. Погибших и пострадавших нет. Над ликвидацией вражеской атаки на месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта против гражданского населения Одесской области.

Пожар в результате обстрела Измаильского района Одесской области ночью 29 января 2025 года
Спасатель ликвидирует пожар на месте атаки. Фото: Измаильская РГА

Воздушная тревога в Одесской области ночью 29 января продолжалась от 01:24 до 04:03. По состоянию на 02:30 БпЛА в акватории Черного моря летели в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области, а в 02:43 Воздушные Силы ВС Украины отметили, что беспилотники в Одесской области держат курс на Килийский или Измаильский районы.

Напомним, вечером 28 января россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате попадания ракеты в частное предприятие погибли две женщины.

Также мы сообщали, что утром 28 января россияне атаковали Одесскую область ракетой и семью беспилотниками. Из-за обстрела пострадали четыре человека. Получили повреждения дома и автомобили.

Одесская область обстрелы война в Украине атака беспилотник БпЛА

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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