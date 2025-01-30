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Нічна атака на Одещину — постраждала лікарня (фото)

30 січня 2025 09:25
Чекарьова Марія - редактор
Що відомо про наслідки атаки БпЛА на Ізмаїльський район Одещини вночі 30 січня 2025 року
Пошкодження лікарні внаслідок обстрілу. Фото: Олег Кіпер
Чекарьова Марія - редактор

На світанку 30 січня росіяни знову атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. У регіоні працювала ППО.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Наслідки нічної атаки БпЛА на Одещину 30 січня

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено два приватних житлових будинки, зерновий склад, легкові автомобілі. Також постраждала районна лікарня: у медзакладі вибиті вікна та зазнали пошкоджень фасад зі стелею. Постраждалих і загиблих немає.

Наслідки атаки на Одещину вночі 30 січня 2025 року
Наслідки обстрілу. Фото: Олег Кіпер

На місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини.

Наслідки атаки на Одещину вночі 30 січня 2025 року
Наслідки обстрілу. Фото: Олег Кіпер

ОНОВЛЕНО: У пресслужбі Ізмаїльської РДА повідомили, що внаслідок нічної атаки постраждала одна людина. Ціллю ворога стала припортова інфраструктура. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.

Нагадаємо, у ніч проти 29 січня росіяни також завдали дронового удару по Ізмаїльському району Одещини. Обійшлося без травмованих і жертв, однак зазнали руйнувань будівлі.

Також ми повідомляли, що вранці 28 січня росіяни атакували Одещину ракетою та сімома БпЛА. Через обстріл травмувалися чотири людини. Зазнали пошкоджень будинки та автомобілі.

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