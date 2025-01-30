Що відомо про наслідки атаки БпЛА на Ізмаїльський район Одещини вночі 30 січня 2025 року

Пошкодження лікарні внаслідок обстрілу. Фото: Олег Кіпер

На світанку 30 січня росіяни знову атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. У регіоні працювала ППО.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Унаслідок ворожої атаки пошкоджено два приватних житлових будинки, зерновий склад, легкові автомобілі. Також постраждала районна лікарня: у медзакладі вибиті вікна та зазнали пошкоджень фасад зі стелею. Постраждалих і загиблих немає.

Наслідки обстрілу. Фото: Олег Кіпер

На місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини.

Наслідки обстрілу. Фото: Олег Кіпер

ОНОВЛЕНО: У пресслужбі Ізмаїльської РДА повідомили, що внаслідок нічної атаки постраждала одна людина. Ціллю ворога стала припортова інфраструктура. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.

Нагадаємо, у ніч проти 29 січня росіяни також завдали дронового удару по Ізмаїльському району Одещини. Обійшлося без травмованих і жертв, однак зазнали руйнувань будівлі.

Також ми повідомляли, що вранці 28 січня росіяни атакували Одещину ракетою та сімома БпЛА. Через обстріл травмувалися чотири людини. Зазнали пошкоджень будинки та автомобілі.