Что известно о последствиях атаки БпЛА на Измаильский район Одесской области ночью 30 января 2025 года

Повреждения больницы в результате обстрела. Фото: Олег Кипер

На рассвете 30 января россияне снова атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. В регионе работала ПВО.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Последствия ночной атаки БпЛА на Одесскую область 30 января

В результате вражеской атаки повреждены два частных жилых дома, зерновой склад, легковые автомобили. Также пострадала районная больница: в медучреждении выбиты окна и получили повреждения фасад с потолком. Пострадавших и погибших нет.

Последствия обстрела. Фото: Олег Кипер

На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.

Последствия обстрела. Фото: Олег Кипер

ОБНОВЛЕНО: В пресс-службе Измаильской РГА сообщили, что в результате ночной атаки пострадал один человек. Целью врага стала припортовая инфраструктура.

Напомним, в ночь на 29 января россияне также нанесли дроновой удар по Измаильскому району Одесской области. Обошлось без травмированных и жертв, однако подверглись разрушениям здания.

Также мы сообщали, что утром 28 января россияне атаковали Одесскую область ракетой и семью БпЛА. Из-за обстрела травмировались четыре человека. Получили повреждения дома и автомобили.