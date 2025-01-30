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Ночная атака на Одесчину — пострадала больница (фото)

30 января 2025 09:25
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Что известно о последствиях атаки БпЛА на Измаильский район Одесской области ночью 30 января 2025 года
Повреждения больницы в результате обстрела. Фото: Олег Кипер
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

На рассвете 30 января россияне снова атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. В регионе работала ПВО.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Последствия ночной атаки БпЛА на Одесскую область 30 января

В результате вражеской атаки повреждены два частных жилых дома, зерновой склад, легковые автомобили. Также пострадала районная больница: в медучреждении выбиты окна и получили повреждения фасад с потолком. Пострадавших и погибших нет.

Последствия атаки на Одесскую область ночью 30 января 2025 года
Последствия обстрела. Фото: Олег Кипер

На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.

Последствия атаки на Одесскую область ночью 30 января 2025 года
Последствия обстрела. Фото: Олег Кипер

ОБНОВЛЕНО: В пресс-службе Измаильской РГА сообщили, что в результате ночной атаки пострадал один человек. Целью врага стала припортовая инфраструктура.

Напомним, в ночь на 29 января россияне также нанесли дроновой удар по Измаильскому району Одесской области. Обошлось без травмированных и жертв, однако подверглись разрушениям здания.

Также мы сообщали, что утром 28 января россияне атаковали Одесскую область ракетой и семью БпЛА. Из-за обстрела травмировались четыре человека. Получили повреждения дома и автомобили.

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