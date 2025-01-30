Як атаки "Шахедів" залежать від погодних умов — пояснення від речика ВМС ЗСУ

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Росіяни застосовують дрони-камікадзе для атак по Україні незалежно від погодних умов. Запуски ударних БпЛА здіснюють навіть під час складної метеорологічної ситуації.

Про це 30 січня в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Військово-Морських Сил ЗС України, капітан третього рангу України Дмитро Плетенчук.

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Запуск дронів

За словами Плетенчука, БпЛА промислового виробництва, зокрема "Шахеди", придатні до роботи в несприятливих умовах. Випадків, коли росіяни не запускали їх через погоду, майже не було.

"Насправді, якщо ми беремо якісь дрони, які є промислового виробництва, ті самі "Шахеди", які вони там чомусь називають "Геранню", то в принципі вони за доволі складних погодних умов продовжують їхню експлуатацію", — зазначив представник ВМС ЗС України.

Щоправда, у разі урагану чи інших екстремальних погодних дрони використовуватимуть навряд чи.

"Звісно, є обмеження. Якщо буде ураган, то, найімовірніше за все, вони їх не будуть використовувати. Але в будь-якому разі, судячи з усього, працюють вони постійно, на жаль", — пояснив військовий.

Також Плетенчук додав, що саме ВМС ЗС України зазвичай першими "зустрічають" ударні БпЛА в повітряному просторі, адже більшість таких ворожих цілей летить із морського напрямку.

Нагадаємо, на світанку 30 січня РФ атакувала ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області. Зазнали пошкоджень лікарня, склад із зерном, приватні домоволодіння та об'єкти припортової інфраструктури. Постраждала одна людина.

Також ми повідомляли про дроновий удар, якого росіяни завдали по Одещині вночі 29 січня. Обійшлося без жертв і травмованих, однак в Ізмаїльському районі є пошкодження будівель.