Погода в Одессе сегодня и завтра

Мокрый снег на улице. Фото иллюстративное: molbuk.ua

Сильный снег, местами с дождем накроет завтра большую часть страны. Одесскую область это также может ожидать, однако сейчас в городе наблюдается только умеренная облачность.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Изменения погоды

На западе и севере страны осадки начались уже сегодня, а завтра снегом может засыпать центральные, южные и восточные области. Кроме того, синоптики ожидают также мороз, гололед и сильные порывы ветра. Однако на пятнадцатое февраля для Одесского региона прогнозируют значительное улучшение и даже безоблачную погоду. Температура будет колебаться от 5 до 7 градусов днем и от -1 до +1 ночью.

Погода в Одессе сегодня. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, что Одесса может остаться без урожая фруктов из-за погодных условий. А также о том, почему РФ может запускать дроны даже в снегопад.