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Готовьте теплые вещи — Одесчину может накрыть снег с дождем

14 февраля 2025 17:31
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Одессе сегодня и завтра
Мокрый снег на улице. Фото иллюстративное: molbuk.ua
Светлана Силенко - Редактор

Сильный снег, местами с дождем накроет завтра большую часть страны. Одесскую область это также может ожидать, однако сейчас в городе наблюдается только умеренная облачность.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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На западе и севере страны осадки начались уже сегодня, а завтра снегом может засыпать центральные, южные и восточные области. Кроме того, синоптики ожидают также мороз, гололед и сильные порывы ветра. Однако на пятнадцатое февраля для Одесского региона прогнозируют значительное улучшение и даже безоблачную погоду. Температура будет колебаться от 5 до 7 градусов днем и от -1 до +1 ночью.

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Погода в Одессе сегодня. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, что Одесса может остаться без урожая фруктов из-за погодных условий. А также о том, почему РФ может запускать дроны даже в снегопад.

Одесса Одесская область снег Новости Одессы прогноз погоды
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