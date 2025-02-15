Выезд в Молдову и Румынию - ситуация на трассе Одесса-Рени

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Сегодня утром, 15 февраля, на трассе Одесса - Рени наблюдаются значительные пробки из-за большого количества желающих выехать за границу и плохих погодных условий. Кроме этого, на пограничных пунктах пропуска образовались очереди, поэтому водителям придется задержаться еще и там для прохождения таможенного контроля.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника, Маяках и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.

Пробки на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка - Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка".

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Также наблюдаются пробки на подъезде к пункту пропуска, а именно в городе Рени.

Пробки на пункте пропуска "Рени - Джурджулешть". Фото: скриншот

Напомним, синоптики прогнозируют в Одесской области гололедицу и сильные порывы ветра. Также мы писали, что уже в ближайшее время в ЕС заработает новая система для авторизации путешествий — ETIAS. Это разрешение будет обязательным и для украинцев.