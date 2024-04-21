Погода в Одесі на завтра — 22 квітня.

Повалених дерев буде більше — синоптики попередили про небезпечну погоду в Одесі завтра
Погода в Одесі завтра, 22 квітня, буде дощовою та вітряною. Сонце не буде виглядати з-за хмар весь день. По обіді в місті йтиме рясний дощ. Температура повітря становитиме +13 °С вдень і +8 °С вночі. Вітер змінних напрямків до 20 м/с. У зв'язку з сильними поривами у місті та області оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +8 °C. Вітер північний 15-17 м/с.
Ранок: зранку очікується похмура погода. Температура становитиме +9 °C. Вітер північний 8-10 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься хмарність та піде рясний дощ. Температура становитиме +14 °C. Вітер північний 15-17 м/с.
Вечір: на вечір теж передбачаються опади. Температура повітря буде +12 °C. Вітер північний 15-17 м/с.
Схід сонця: 22 квітня сонце зійде о 05:56.
Захід сонця: 22 квітня сонце заходитиме о 19:54.
Тривалість світлового дня: 13 годин і 57 хвилин.
Погода в Одеській області
- Хмарно.
- Вночі помірний дощ, вдень значний.
- Вітер вночі південний, 9-14 м/с, вранці та вдень північний, 15-17 м/с.
- Температура вночі +3...+8 °C, вдень +10...+15 °C.
- На автошляхах області вдень під час дощу видимість 1-2 км
Погода в Україні на 22 квітня
Погода в Україні у понеділок, 22 квітня, буде переважно дощовою. Сильні опади пройдуть у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській і Рівненській областях. На сході денна температура становитиме +17…+20 °С, нічна — до +7 °С, на півдні — +13…+15 °С, у центрі та на півночі — +10…+ 12 °С.
Найпрохолоднішою погода на початку тижня буде у західних областях: удень — +6…+8 °С, уночі — +3 °С.
Нагадаємо, 21 квітня, в Одесі через сильний вітер на вулицях міста почали падати дерева. Деякі з них звалилися на припарковані автівки одеситів. Є багато пошкодженого транспорту.
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