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Повалених дерев буде більше — синоптики попередили про небезпечну погоду в Одесі завтра

21 квітня 2024 17:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі на завтра — 22 квітня.
Дощ в Одесі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі завтра, 22 квітня, буде дощовою та вітряною. Сонце не буде виглядати з-за хмар весь день. По обіді в місті йтиме  рясний дощ. Температура повітря становитиме +13 °С вдень і +8 °С вночі. Вітер змінних напрямків до 20 м/с. У зв'язку з сильними поривами у місті та області оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +8 °C. Вітер північний 15-17 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода. Температура становитиме +9 °C. Вітер північний 8-10 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься хмарність та піде рясний дощ. Температура становитиме +14 °C. Вітер північний 15-17 м/с. 

Вечір: на вечір теж передбачаються опади. Температура повітря буде +12 °C. Вітер північний 15-17 м/с. 

Схід сонця: 22 квітня сонце зійде о 05:56.
Захід сонця: 22 квітня сонце заходитиме о 19:54.
Тривалість світлового дня: 13 годин і 57 хвилин.

Краще перечекати вдома — синоптики попереджають про небезпечну погоду в Одесі завтра - фото 1
Детальний прогноз погоди. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Хмарно.
  • Вночі помірний дощ, вдень значний.
  • Вітер вночі південний, 9-14 м/с, вранці та вдень північний, 15-17 м/с.
  • Температура вночі +3...+8 °C, вдень +10...+15 °C.
  • На автошляхах області вдень під час дощу видимість 1-2 км
Краще перечекати вдома — синоптики попереджають про небезпечну погоду в Одесі завтра - фото 2
Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 22 квітня

Погода в Україні у понеділок, 22 квітня, буде переважно дощовою. Сильні опади пройдуть у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській і Рівненській областях. На сході денна температура становитиме +17…+20 °С, нічна — до +7 °С, на півдні — +13…+15 °С, у центрі та на півночі — +10…+ 12 °С.

Найпрохолоднішою погода на початку тижня буде у західних областях: удень — +6…+8 °С, уночі — +3 °С.

Краще перечекати вдома — синоптики попереджають про небезпечну погоду в Одесі завтра - фото 2
Прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 квітня, в Одесі через сильний вітер на вулицях міста почали падати дерева. Деякі з них звалилися на припарковані автівки одеситів. Є багато пошкодженого транспорту. 

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