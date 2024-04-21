Погода в Одессе на завтра - 22 апреля.

Поваленных деревьев будет больше — синоптики предупредили об опасной погоде в Одессе завтра
Погода в Одессе завтра, 22 апреля, будет дождливая и ветреная. Солнце не будет смотреться из-за облаков весь день. После обеда в городе будет идти обильный дождь. Температура воздуха будет составлять +13 °С днем и +8 °С ночью. Ветер переменных направлений до 20 м/с. В связи с сильными порывами в городе и области было объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять +8 °C. Ветер северный 15-17 м/с.
Утро: утром ожидается пасмурная погода. Температура будет составлять +9 °C. Ветер северный 8-10 м/с.
День: днем в Одессе будет облачно и пойдет обильный дождь. Температура составляет +14 °C. Ветер северный 15-17 м/с.
Вечер: к вечеру тоже предполагаются осадки. Температура воздуха составит +12 °C. Ветер северный 15-17 м/с.
Восход солнца: 22 апреля солнце взойдет в 05:56.
Заход: 22 апреля солнце будет заходить в 19:54.
Продолжительность светового дня: 13 часов и 57 минут.
Погода в Одесской области
- Облачно.
- Ночью умеренный дождь, днем сильный.
- Ветер ночью южный, 9-14 м/с, утром и днем северный, 15-17 м/с.
- Температура ночью +3...+8°C, днем +10...+15°C.
- На дорогах области днем во время дождя видимость 1-2 км
Погода в Украине на 22 апреля
Погода в Украине в понедельник, 22 апреля, будет преимущественно дождливая. Обильные осадки пройдут в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Ровенской областях. На востоке дневная температура будет +17…+20 °С, ночная — до +7 °С, на юге — +13…+15 °С, в центре и на севере — +10…+12 °С.
Самая прохладная погода в начале недели будет в западных областях: днем — +6…+8 °С, ночью — +3 °С.
Напомним, 21 апреля, в Одессе из-за сильного ветра на улицах города начали падать деревья. Некоторые из них свалились на припаркованные машины одесситов. Есть много поврежденного транспорта.
Читайте Новини.LIVE!