Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Поваленных деревьев будет больше — синоптики предупредили об опасной погоде в Одессе завтра arrow

Поваленных деревьев будет больше — синоптики предупредили об опасной погоде в Одессе завтра

21 апреля 2024 17:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе на завтра - 22 апреля.
Дождь в Одессе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе завтра, 22 апреля, будет дождливая и ветреная. Солнце не будет смотреться из-за облаков весь день. После обеда в городе будет идти обильный дождь. Температура воздуха будет составлять +13 °С днем и +8 °С ночью. Ветер переменных направлений до 20 м/с. В связи с сильными порывами в городе и области было объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять +8 °C. Ветер северный 15-17 м/с.

Утро: утром ожидается пасмурная погода. Температура будет составлять +9 °C. Ветер северный 8-10 м/с.

День: днем в Одессе будет облачно и пойдет обильный дождь. Температура составляет +14 °C. Ветер северный 15-17 м/с.

Вечер: к вечеру тоже предполагаются осадки. Температура воздуха составит +12 °C. Ветер северный 15-17 м/с.

Восход солнца: 22 апреля солнце взойдет в 05:56.
Заход: 22 апреля солнце будет заходить в 19:54.
Продолжительность светового дня: 13 часов и 57 минут.

Лучше переждать дома - синоптики предупреждают об опасной погоде в Одессе завтра - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно.
  • Ночью умеренный дождь, днем сильный.
  • Ветер ночью южный, 9-14 м/с, утром и днем северный, 15-17 м/с.
  • Температура ночью +3...+8°C, днем +10...+15°C.
  • На дорогах области днем во время дождя видимость 1-2 км
Лучше переждать дома — синоптики предупреждают об опасной погоде в Одессе завтра - фото 2
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 22 апреля

Погода в Украине в понедельник, 22 апреля, будет преимущественно дождливая. Обильные осадки пройдут в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Ровенской областях. На востоке дневная температура будет +17…+20 °С, ночная — до +7 °С, на юге — +13…+15 °С, в центре и на севере — +10…+12 °С.

Самая прохладная погода в начале недели будет в западных областях: днем — +6…+8 °С, ночью — +3 °С.

Лучше переждать дома - синоптики предупреждают об опасной погоде в Одессе завтра - фото 2
Прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, 21 апреля, в Одессе из-за сильного ветра на улицах города начали падать деревья. Некоторые из них свалились на припаркованные машины одесситов. Есть много поврежденного транспорта.

погода
Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
синоптик
Новости Одессы
прогноз погоды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд