Погода в Одессе на завтра - 22 апреля.

Дождь в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе завтра, 22 апреля, будет дождливая и ветреная. Солнце не будет смотреться из-за облаков весь день. После обеда в городе будет идти обильный дождь. Температура воздуха будет составлять +13 °С днем и +8 °С ночью. Ветер переменных направлений до 20 м/с. В связи с сильными порывами в городе и области было объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять +8 °C. Ветер северный 15-17 м/с.

Утро: утром ожидается пасмурная погода. Температура будет составлять +9 °C. Ветер северный 8-10 м/с.

День: днем в Одессе будет облачно и пойдет обильный дождь. Температура составляет +14 °C. Ветер северный 15-17 м/с.

Вечер: к вечеру тоже предполагаются осадки. Температура воздуха составит +12 °C. Ветер северный 15-17 м/с.

Восход солнца: 22 апреля солнце взойдет в 05:56.

Заход: 22 апреля солнце будет заходить в 19:54.

Продолжительность светового дня: 13 часов и 57 минут.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно.

Ночью умеренный дождь, днем сильный.

Ветер ночью южный, 9-14 м/с, утром и днем северный, 15-17 м/с.

Температура ночью +3...+8°C, днем +10...+15°C.

На дорогах области днем во время дождя видимость 1-2 км

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 22 апреля

Погода в Украине в понедельник, 22 апреля, будет преимущественно дождливая. Обильные осадки пройдут в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Ровенской областях. На востоке дневная температура будет +17…+20 °С, ночная — до +7 °С, на юге — +13…+15 °С, в центре и на севере — +10…+12 °С.

Самая прохладная погода в начале недели будет в западных областях: днем — +6…+8 °С, ночью — +3 °С.

Прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, 21 апреля, в Одессе из-за сильного ветра на улицах города начали падать деревья. Некоторые из них свалились на припаркованные машины одесситов. Есть много поврежденного транспорта.