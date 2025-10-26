Відео
Головна Одеса Краще перечекати вдома — в Одесі завтра вируватиме негода

Краще перечекати вдома — в Одесі завтра вируватиме негода

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 16:43
Оновлено: 16:39
Штормове попередження в Одесі на 27 жовтня: дощ, гроза, туман та сильний вітер
Дівчина з парасолькою під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі в понеділок, 27 жовтня, очікується дощ, гроза та туман. Також очікуються сильні пориви вітру. Синоптики оголосили штормове попередження першого рівню небезпечності.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Вночі у місті очікується близько +13 °C, відчуватиметься як +12 °C. Вітер — до 7 м/с. Також очікується дощ.

Вранці температура підвищиться до +14 °C, і відчуватиметься так само. Вітер залишиться до 7 м/с. Також збережеться дощ.

Удень температура не зміниться, дощ також буде досить сильним. Вітер зменшиться до 4 м/с.

Увечері термометри покажуть +12 °C, відчуватиметься температура так само. Вечір також буде з дощем, однак вітру сильного не буде.

Прогноз погоди в Одесі на завтра
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Сонце зійде о 06:31, а зайде о 16:50 — світловий день триватиме 10 годин 18 хвилини. 

Погода в Одеській області

  • Хмарно.
  • Вночі дощ.
  • Вдень дощ та туман.
  • Вітер змінних напрямків, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с.
  • Температура вночі +7...+12 °С, вдень +11...+16 °С.

Нагадаємо, ми писали про те, якою завтра буде погода в Києві. Також ми повідомляли, який прогноз від синоптіків для харків'ян.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
