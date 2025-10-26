Штормове попередження в Одесі на 27 жовтня: дощ, гроза, туман та сильний вітер

Дівчина з парасолькою під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі в понеділок, 27 жовтня, очікується дощ, гроза та туман. Також очікуються сильні пориви вітру. Синоптики оголосили штормове попередження першого рівню небезпечності.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Вночі у місті очікується близько +13 °C, відчуватиметься як +12 °C. Вітер — до 7 м/с. Також очікується дощ.

Вранці температура підвищиться до +14 °C, і відчуватиметься так само. Вітер залишиться до 7 м/с. Також збережеться дощ.

Удень температура не зміниться, дощ також буде досить сильним. Вітер зменшиться до 4 м/с.

Увечері термометри покажуть +12 °C, відчуватиметься температура так само. Вечір також буде з дощем, однак вітру сильного не буде.

Сонце зійде о 06:31, а зайде о 16:50 — світловий день триватиме 10 годин 18 хвилини.

Погода в Одеській області

Хмарно.

Вночі дощ.

Вдень дощ та туман.

Вітер змінних напрямків, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с.

Температура вночі +7...+12 °С, вдень +11...+16 °С.

