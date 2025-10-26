Видео
Україна
Видео

Лучше переждать дома — в Одессе завтра будет бушевать непогода

Дата публикации 26 октября 2025 16:43
обновлено: 16:39
Штормовое предупреждение в Одессе на 27 октября: дождь, гроза, туман и сильный ветер
Девушка с зонтиком во время дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе в понедельник, 27 октября, ожидается дождь, гроза и туман. Также ожидаются сильные порывы ветра. Синоптики объявили штормовое предупреждение первого уровня опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночью в городе ожидается около +13 °C, будет ощущаться как +12 °C. Ветер — до 7 м/с. Также ожидается дождь.

Утром температура поднимется до +14 °C, и будет ощущаться так же. Ветер останется до 7 м/с. Также сохранится дождь.

Днем температура не изменится, дождь также будет достаточно сильным. Ветер уменьшится до 4 м/с.

Вечером термометры покажут +12 °C, будет ощущаться температура так же. Вечер также будет с дождем, однако ветра сильного не будет.

Прогноз погоди в Одесі на завтра
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Солнце взойдет в 06:31, а зайдет в 16:50 — световой день продлится 10 часов 18 минуты.

Погода в Одесской области

  • Облачно.
  • Ночью дождь.
  • Днем дождь и туман.
  • Ветер переменных направлений, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с.
  • Температура ночью +7...+12 °С, днем +11...+16 °С.

Напомним, мы писали о том, какой завтра будет погода в Киеве. Также мы сообщали, какой прогноз от синоптиков для харьковчан.

погода Одесса непогода Одесская область Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
