Штормовое предупреждение в Одессе на 27 октября: дождь, гроза, туман и сильный ветер

Лучше переждать дома — в Одессе завтра будет бушевать непогода
В Одессе в понедельник, 27 октября, ожидается дождь, гроза и туман. Также ожидаются сильные порывы ветра. Синоптики объявили штормовое предупреждение первого уровня опасности.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Ночью в городе ожидается около +13 °C, будет ощущаться как +12 °C. Ветер — до 7 м/с. Также ожидается дождь.
Утром температура поднимется до +14 °C, и будет ощущаться так же. Ветер останется до 7 м/с. Также сохранится дождь.
Днем температура не изменится, дождь также будет достаточно сильным. Ветер уменьшится до 4 м/с.
Вечером термометры покажут +12 °C, будет ощущаться температура так же. Вечер также будет с дождем, однако ветра сильного не будет.
Солнце взойдет в 06:31, а зайдет в 16:50 — световой день продлится 10 часов 18 минуты.
Погода в Одесской области
- Облачно.
- Ночью дождь.
- Днем дождь и туман.
- Ветер переменных направлений, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с.
- Температура ночью +7...+12 °С, днем +11...+16 °С.
Напомним, мы писали о том, какой завтра будет погода в Киеве. Также мы сообщали, какой прогноз от синоптиков для харьковчан.
Читайте Новини.LIVE!