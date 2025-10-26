Штормовое предупреждение в Одессе на 27 октября: дождь, гроза, туман и сильный ветер

Девушка с зонтиком во время дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе в понедельник, 27 октября, ожидается дождь, гроза и туман. Также ожидаются сильные порывы ветра. Синоптики объявили штормовое предупреждение первого уровня опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночью в городе ожидается около +13 °C, будет ощущаться как +12 °C. Ветер — до 7 м/с. Также ожидается дождь.

Утром температура поднимется до +14 °C, и будет ощущаться так же. Ветер останется до 7 м/с. Также сохранится дождь.

Днем температура не изменится, дождь также будет достаточно сильным. Ветер уменьшится до 4 м/с.

Вечером термометры покажут +12 °C, будет ощущаться температура так же. Вечер также будет с дождем, однако ветра сильного не будет.

Солнце взойдет в 06:31, а зайдет в 16:50 — световой день продлится 10 часов 18 минуты.

Погода в Одесской области

Облачно.

Ночью дождь.

Днем дождь и туман.

Ветер переменных направлений, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью +7...+12 °С, днем +11...+16 °С.

