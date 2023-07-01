Актуальні ціни на бензин в Одесі

Машина на автозаправці. Фото: pixabay

Відсьогодні одесити платитимуть більше за бензин для автомобілів. В Україні повернули довоєнний акциз на пальне.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

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Ціни на пальне в Одесі

Заправка WOG, ОККО:

А 95: 46,99 — 47,99 грн;

ДП — 44 грн;

газ — 22 грн.

Заправка SOCAR:

А 95: 46,99 — 49,19 грн;

ДП — 46 грн.

Зазначимо, що за прогнозами експертів до кінця липня бензин може здорожчати ще на 10 грн та сягне позначки 58 грн. Також можуть підвищитися тарифи на перевезення, "розігріється" інфляція, повернуться корупційні та сірі схеми, а найбільший удар припаде на аграріїв та фермерів під час жнив.

Підвищення ПДВ та довоєнний акциз

У митній службі зазначають, що з 1 липня поточного року набувають чинності зміни, ухвалені парламентом ще восени минулого року.

Ставка акцизного податку зросте так:

на бензини — зі 100 євро до 213,5 євро за 1 тис. літрів;

на дизпаливо — зі 100 євро до 139,5 євро за 1 тис. літрів.

Акцизний податок на автомобільний газ залишиться незмінним — 52 євро за 1 тис. літрів.

Нагадаємо, що постановою Національної комісії з 1 липня 2023 року встановлено нові тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Причиною підвищення тарифів стали значні зростання вартості електроенергії, реагентів та паливно-мастильних матеріалів.