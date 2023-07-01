Актуальные цены на бензин в Одессе.

Машина на автозаправке. Фото: pixabay

С сегодняшнего дня одесситы будут платить больше бензина для автомобилей. В Украине вернули довоенный акциз на горючее.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

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Заправка WOG, ОККО:

А 95: 46,99 — 47,99 грн;

ДТ — 44 грн;

газ — 22 грн.

Заправка SOCAR:

А 95: 46,99 — 49,19 грн;

ДТ — 46 грн.

Отметим, что, по прогнозам экспертов, до конца июля бензин может подорожать еще на 10 грн и достигнет отметки 58 грн. Также могут повыситься тарифы на перевозку, "разогреется" инфляция, вернутся коррупционные и серые схемы, а наибольший удар придется на аграриев и фермеров во время жатвы.

Повышение НДС и довоенный акциз

В таможенной службе отмечают, что с 1 июля текущего года вступают в силу изменения, принятые парламентом еще осенью прошлого года.

Ставка акцизного налога вырастет следующим образом:

на бензины — со 100 евро до 213,5 евро за 1 тыс. литров;

на дизтопливо — со 100 евро до 139,5 евро за 1 тыс. литров.

Акцизный налог на автомобильный газ останется неизменным — 52 евро за 1 тыс. литров.

Напомним, что постановлением Национальной комиссии с 1 июля 2023 установлены новые тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод. Причиной повышения тарифов стали значительные рост стоимости электроэнергии, реагентов и горюче-смазочных материалов.