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Краще почекати з виїздом до Молдови та Бессарабії — значний затор на трасі Одеса-Рені

7 травня 2024 17:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Краще почекати з виїздом до Молдови та Бессарабії — значний затор на трасі Одеса-Рені
Затори у напрямку Паланки. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Значний затор спостерігається на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону сьогодні, 7 травня. Біля Нижньодністровського нацпарку рух до контрольного пропускного пункту дуже ускладнений, затор на цій ділянці траси сягає близько десяти кілометрів.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки рух ускладнено в районі КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Затор тягнеться від Маяк і до самого автомобільного пункту пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та червоним кольором. Сьогодні ввечері подорож з Одеси до молдовського кордону може тривати більше 2 годин.

Краще почекати з виїздом до Молдови та Бессарабії — значний затор на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори у бік Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" черга на перетин кордону не зафіксована. Наразі доїзд сюди ускладнено заторами у напрямку Паланки, тож на самому пункті пропуску дорога вільна.

Краще почекати з виїздом до Молдови та Бессарабії — значний затор на трасі Одеса-Рені - фото 2
Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

До Румунії на відрізку дороги за Паланкою дорога майже не ускладнена. Незначні затори спостерігаються в межах населених пунктів Сарата, Зоря, Кирнички та Новосільське. Однак через автомобільні черги на Паланку подорож до румунського кордону може тривати сьогодні ввечері близько 5 годин.

Краще почекати з виїздом до Молдови та Бессарабії — значний затор на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За останню добу на АЗС Україні зросли ціни майже на всі види пального. За даними моніторингового сайту, 7 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,04 грн/л;
  • А-95 — 55,62 грн/л;
  • А-92 — 51,89 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,76 грн/л;
  • скраплений газ — 27,34 грн/л.

Нагадаємо, на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.

Одеса
Молдова
КПП
Румунія
авто
Одеська область
затори
вантажівки
Новини Одеси
черги

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