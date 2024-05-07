Лучше подождать с выездом в Молдову и Бессарабию — значительная пробка на трассе Одесса-Рени
Значительная пробка наблюдается на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы сегодня, 7 мая. Возле Нижнеднестровского нацпарка движение к контрольному пропускному пункту очень затруднено, пробка на этом участке трассы достигает около десяти километров.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки движение затруднено в районе КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Пробка тянется от Маяк и до самого автомобильного пункта пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и красным цветом. Сегодня вечером путешествие из Одессы на молдовскую границу может длиться более 2 часов.
Пробки по направлению Старокозачьего
На пункте пропуска "Старокозачье" очередь на пересечение границы не зафиксирована. Теперь доезд сюда затруднен пробками в направлении Паланки, поэтому на самом пункте пропуска дорога свободна.
Пробки на Орловке
В Румынию на отрезке дороги за Паланкой дорога почти не усложнена. Незначительные пробки наблюдаются в пределах населенных пунктов Сарата, Заря, Кирнички и Новосельское. Однако из-за автомобильных очередей на Паланку путешествие к румынской границе может длиться сегодня вечером около 5 часов.
Цены на топливо
За последние сутки на АЗС Украины выросли цены почти на все виды горючего. По данным мониторингового сайта, 7 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,04 грн/л;
- А-95 — 55,62 грн/л;
- А-92 — 51,89 грн/л;
- дизельное топливо — 53,76 грн/л;
- сжиженный газ — 27,34 грн/л.
Напомним, в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.
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