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Лучше подождать с выездом в Молдову и Бессарабию — значительная пробка на трассе Одесса-Рени

7 мая 2024 17:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Лучше подождать с выездом в Молдову и Бессарабию — значительная пробка на трассе Одесса-Рени
Пробки в направлении Паланки. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Значительная пробка наблюдается на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы сегодня, 7 мая. Возле Нижнеднестровского нацпарка движение к контрольному пропускному пункту очень затруднено, пробка на этом участке трассы достигает около десяти километров.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки движение затруднено в районе КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Пробка тянется от Маяк и до самого автомобильного пункта пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и красным цветом. Сегодня вечером путешествие из Одессы на молдовскую границу может длиться более 2 часов.

Лучше подождать с выездом в Молдову и Бессарабию — значительная пробка на трассе Одесса-Рени - фото 1
Пробки в сторону Паланки. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Старокозачье" очередь на пересечение границы не зафиксирована. Теперь доезд сюда затруднен пробками в направлении Паланки, поэтому на самом пункте пропуска дорога свободна.

Лучше подождать с выездом в Молдову и Бессарабию — значительная пробка на трассе Одесса-Рени - фото 2
Очередь на КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В Румынию на отрезке дороги за Паланкой дорога почти не усложнена. Незначительные пробки наблюдаются в пределах населенных пунктов Сарата, Заря, Кирнички и Новосельское. Однако из-за автомобильных очередей на Паланку путешествие к румынской границе может длиться сегодня вечером около 5 часов.

Лучше подождать с выездом в Молдову и Бессарабию — значительная пробка на трассе Одесса-Рени - фото 3
Дорога на Орловку. Фото: скриншот

Цены на топливо

За последние сутки на АЗС Украины выросли цены почти на все виды горючего. По данным мониторингового сайта, 7 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,04 грн/л;
  • А-95 — 55,62 грн/л;
  • А-92 — 51,89 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,76 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,34 грн/л.

Напомним, в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.

Одесса
Молдова
КПП
Румыния
авто
Одесская область
пробки
грузовики
Новости Одессы
очереди

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