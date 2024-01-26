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Краще зачекати з поїздкою — що відомо про черги на кордонах з Одещиною

26 січня 2024 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Краще зачекати з поїздкою — що відомо про черги на кордонах з Одещиною
Черги біля Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на вечір пʼятниці на трасі Одеса — Рені, у напрямку молдовського кордону, зафіксовано одразу декілька значних заторів. Наразі поїздка до Паланки дещо ускладнена. Водночас на півдні регіону трафік більш вільний.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

У напрямку до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються черги у районі обох КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором, вказуючи на значний трафік та можливі тимчасові затримки. Крім того, є велике скупчення машин на виїзді з самої Одеси. Наразі дорога до Паланки становитиме півтори години. 

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас на півдні регіону дороги вільніші, однак теж зафіксовано затори. Наразі є скупчення машин на дорозі від Паланки до Удобного, у межах Сарати та Сафʼян. Також спостерігаються черги перед самою Орлівкою. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 38 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні змінили правила перебування у прикордонній смузі. Відтепер для цього необхідно мати дозвіл органу ДПСУ. Та це не розповсюджується на пропускні пункти в Одеській області, зокрема для дороги на Бессарабію. 

Одеса
Молдова
кордон
КПП
Румунія
Одеська область
затори
Новини Одеси
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