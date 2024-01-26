Лучше подождать с поездкой — что известно об очередях на границах с Одесчиной

Очереди возле Паланки. Фото: скриншот

По состоянию на вечер пятницы на трассе Одесса — Рени, в направлении молдавской границы, зафиксировано сразу несколько крупных пробок. Поездка в Паланку несколько усложнена. В то же время на юге региона трафик более свободен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются очереди в районе обоих КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом, указывая на значительный трафик и возможные временные задержки. Кроме того, большое скопление машин на выезде из самой Одессы. Сейчас дорога до Паланиу составит полтора часа.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время на юге региона дороги более свободны, однако тоже зафиксированы пробки. Сейчас есть скопление машин на дороге от Паланки до Удобного, в пределах Сараты и Сафьян. Также наблюдаются очереди перед самой Орловкой. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 38 минут.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, в Украине изменили правила пребывания в пограничной полосе. Теперь для этого необходимо иметь разрешение органа ГНСУ. Однако это не распространяется на пропускные пункты в Одесской области, в частности для дороги на Бессарабию.