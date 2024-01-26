Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Лучше подождать с поездкой — что известно об очередях на границах с Одесчиной arrow

Лучше подождать с поездкой — что известно об очередях на границах с Одесчиной

26 января 2024 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Лучше подождать с поездкой — что известно об очередях на границах с Одесчиной
Очереди возле Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на вечер пятницы на трассе Одесса — Рени, в направлении молдавской границы, зафиксировано сразу несколько крупных пробок. Поездка в Паланку несколько усложнена. В то же время на юге региона трафик более свободен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются очереди в районе обоих КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом, указывая на значительный трафик и возможные временные задержки. Кроме того, большое скопление машин на выезде из самой Одессы. Сейчас дорога до Паланиу составит полтора часа.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время на юге региона дороги более свободны, однако тоже зафиксированы пробки. Сейчас есть скопление машин на дороге от Паланки до Удобного, в пределах Сараты и Сафьян. Также наблюдаются очереди перед самой Орловкой. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 38 минут.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, в Украине изменили правила пребывания в пограничной полосе. Теперь для этого необходимо иметь разрешение органа ГНСУ. Однако это не распространяется на пропускные пункты в Одесской области, в частности для дороги на Бессарабию.

Одесса
Молдова
граница
КПП
Румыния
Одесская область
пробки
Новости Одессы
очереди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

Актуальное по теме