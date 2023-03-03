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Кращий час для продуктивної роботи: як мозок працює в різні години дня

3 березня 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кращий час для продуктивної роботи: як мозок працює в різні години дня
Плануйте свій день правильно
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Медичні дослідження показують, що час доби може впливати на ефективність мозку та нашу здатність до праці. Деякі години підходять для логічного мислення, деякі для роботи з інформацією, а в деякі краще відпочити. 

Медики дали поради, як краще використовувати мозок для досягнення кращої продуктивності.

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6:00-7:00: Правильний час для запам'ятовування

Вранці, з 6 до 7 годин ранку, мозок знаходиться у стані "вікна", коли найкраще працює довготривала пам'ять. Вся отримана інформація в цей проміжок часу засвоюється легко. Це ідеальний час для вивчення нових матеріалів або повторення вже вивченого.

8:00-9:00: Час для логічного мислення

З 8 до 9 години ранку мозок включається у режим логічного мислення, що робить цей період найбільш вдалим для будь-якої діяльності, пов'язаної із запам'ятовуванням та аналітикою. Це ідеальний час для розв'язування складних задач, створення планів дій і роботи з великими обсягами інформації.

9:00-10:00: Оптимальний час для роботи з інформацією

З 9 до 10 години ранку — оптимальний час для роботи з інформацією та статистикою. Мозок все ще зосереджений на логічному мисленні, що робить цей період ідеальним для обробки даних та знаходження шляхів їх використання.

11:00-12:00: Час для відпочинку мозку

З 11 до 12 години дня ефективність інтелектуальних функцій знижується, тому, можна перемикнути увагу на щось абстрактне. Наприклад, це може бути корисно, щоб відволіктися від інтенсивного розумового напруження і відновити енергію перед продовженням роботи.

12:00-18:00: Активна праця

З 12 години до 18 години — ідеальний час для активної праці. У цей період мозок максимально активний, а концентрація і рівень продуктивності досягають свого піка. Тому, якщо у вас є важлива робота, краще запланувати її саме на цей час.

18:00-21:00: Рутинні справи

З 18 години до 21 години — можна відведені ці години для сімейних справ або інших рутинних справ, які не вимагають великої концентрації і розумового напруження. Наприклад, це може бути приготування їжі, прибирання вдома, заняття спортом або прогулянка з друзями.

21:00-23:00: Час для релаксу

З 21 години до 23 години — це повний відпочинок розуму та нервової системи. У цей період мозок відпочиває і відновлює свої сили після напруження протягом дня. Це можна використовувати для різних релаксаційних технік, таких як медитація, йога або читання книги перед сном.

Отже, планування свого дня відповідно до режиму роботи мозку може допомогти зберегти енергію, збільшити продуктивність і покращити загальний стан здоров'я.

Повсякденні турботи та задачі інколи зовсім не залишають часу та сил для занять спортом. Проте, навіть 30-40 хвилин активності на день допоможуть підтримати здоровʼя та покращити психологічний стан. Декілька простих ідей, які допоможуть додати в життя більше руху вже в матеріалі.

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