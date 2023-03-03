Лучшее время для продуктивной работы: как мозг работает в разные часы дня

Планируйте свой день правильно

Медицинские исследования показывают, что время суток может влиять на эффективность мозга и нашу способность к труду. Некоторые часы подходят для логического мышления, некоторые для работы с информацией, а некоторые лучше отдохнуть.

Медики дали советы, как лучше использовать мозг для достижения лучшей производительности.

6:00-7:00: Правильное время для запоминания

Утром, с 6 до 7 часов утра, мозг находится в состоянии "окна", когда лучше работает долговременная память. Вся полученная информация в этот промежуток времени усваивается легко. Это идеальное время для изучения новых материалов или повторения уже изученного.

8:00-9:00: Время для логического мышления

С 8 до 9 часов утра мозг включается в режим логического мышления, что делает этот период наиболее удачным для любой деятельности, связанной с запоминанием и аналитикой. Это идеальное время для решения сложных задач, создания планов действий и работы с большими объемами информации.

9:00-10:00: Оптимальное время для работы с информацией

С 9 до 10 часов утра — оптимальное время для работы с информацией и статистикой. Мозг все еще сосредоточен на логическом мышлении, что делает этот период идеальным для обработки данных и поиска путей их использования.

11:00-12:00: Время для отдыха мозга

С 11 до 12 часов дня эффективность интеллектуальных функций снижается, поэтому можно переключить внимание на что-то абстрактное. К примеру, это может быть полезно, чтобы отвлечься от интенсивного умственного напряжения и восстановить энергию перед продолжением работы.

12:00-18:00: Активный труд

С 12 часов до 18 часов — идеальное время для активного труда. В этот период мозг очень активен, а концентрация и уровень производительности достигают собственного пика. Поэтому если у вас есть важная работа, лучше запланировать ее именно на это время.

18:00-21:00: Рутинные дела

С 18 часов до 21 часа — можно отведены эти часы для семейных дел или других рутинных дел, не требующих большой концентрации и умственного напряжения. К примеру, это может быть приготовление пищи, уборка дома, занятия спортом или прогулка с друзьями.

21:00-23:00: Время для релакса

С 21 часов до 23 часов — это полный отдых ума и нервной системы. В этот период мозг отдыхает и восстанавливает свои силы после напряжения в течение дня. Это можно использовать для различных релаксационных техник, таких как медитация, йога или чтение книги перед сном.

Следовательно, планирование в свой день в соответствии с режимом работы мозга может помочь сохранить энергию, увеличить производительность и улучшить общее состояние здоровья.

Повседневные заботы и задачи иногда совсем не оставляют времени и сил для занятий спортом. Однако даже 30-40 минут активности в день помогут поддержать здоровье и улучшить психологическое состояние. Несколько простых идей, которые помогут добавить в жизнь большее движение, читайте далее в материале.