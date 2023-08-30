В Одеській області затримали чиновника-хабарника

Речові докази на місці злочину. Фото: СБУ

Служба безпеки України в Одеській області викрила голову однієї з об'єднаних територіальних громад у корупції. Чоловік незаконно привласнив кошти під час тендерів на капітальні та поточні ремонти місцевого бомбосховища.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України в Одеській області.

Читайте також:

За інформацією працівників, СБУ голова однієї з територіальних громад Березівського району Одеської області здійснює неправомірний вплив на хід і результати тендерів.

СБУ працює на місці злочину. Фото: СБУ

Деталі схеми

Посадовець вимагав хабаря від представників комерційної структури за сприяння у перемозі у відкритому конкурсі на Prozorro. Чоловік обіцяв обрати саме цього підрядника за "подяку" у вигляді 100 тисяч гривень, що складає 10% від загальної суми виділеної на проведення ремонту. У разі відмови сплати "данину" посадовець погрожував унеможливити подальшу участь підрядника в тендерах та відмовляти йому в укладанні з ним прямих договорів за іншими ремонтними та будівельними роботами.



Крім того, встановлено, що ремонтні роботи в зазначеному бомбосховищі фактично проведені наприкінці 2022 року.

Частина хабаря, яку вилучили у чиновника. Фото: СБУ

Гроші зберігалися за місцем проживання. Фото: СБУ

Яке покарання загрожує посадовцю

Наразі горе-чиновника затримали під час отримання першої частини грошей, йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди). Чоловікові загрожує позбавлення волі строком до 6 років. Слідство триває.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині керівництво військової частини організувало оборудку з привласненням грошового забезпечення воїнів ЗСУ. Наразі ДБР завершило досудове розслідування.